Instagram: Adam Mosseri conferma un boost di visibilità per i video creati con Edits

Il primo riguarda Edits , la nuova app di Meta per creare video. Mosseri ha confermato che, almeno per ora, i video realizzati tramite Edits ricevono un leggero boost di reach quando pubblicati su Instagram . Questo perché la piattaforma sta cercando di promuovere l'app e aumentarne l'adozione. L'algoritmo considera anche la probabilità che un utente clicchi sul pulsante "Edits" come fattore di ranking.

Negli ultimi giorni, Adam Mosseri, capo di Instagram, ha condiviso due suggerimenti utili per migliorare le prestazioni sulla piattaforma . Non si tratta di trucchi miracolosi in grado di triplicare la portata dei post dall'oggi al domani, ma di indicazioni che possono affinare la propria strategia.

Secondo suggerimento

Il secondo punto riguarda un mito diffuso: l'idea che per aumentare la reach sia necessario interagire con contenuti simili a quelli che si pubblicano. Mosseri ha chiarito che non è così. L'algoritmo non utilizza ciò che guardi o metti "mi piace" come indicatore per determinare il pubblico dei tuoi contenuti.

Certo, interagire con altri nella propria nicchia può portare benefici indiretti, come far conoscere il proprio profilo e ottenere più interazioni, ma non c'è un legame diretto a livello algoritmico. Il consiglio, quindi, è semplice: interagire con i contenuti che piacciono davvero e concentrare i propri sforzi sulla creazione di post che il tuo pubblico amerà.