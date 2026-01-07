Lenovo al CES 2026: Aura Edition e Smart Experiences ridisegnano l’ecosistema Yoga

Lenovo porta al CES 2026 una lettura molto chiara di cosa significhi "PC con IA" nel 2026: non un singolo effetto speciale, ma un insieme di esperienze che cercano di rendere il computer più reattivo al contesto e più continuo tra dispositivi. La cornice è quella di Lenovo Aura Edition, l'etichetta che accompagna una parte della nuova gamma Yoga in collaborazione con Intel, e che ruota attorno alle Smart Experiences: funzioni pensate per adattare prestazioni e comportamento del sistema a ciò che state facendo, senza trasformare ogni azione in una sequenza di impostazioni da gestire a mano.
Il pacchetto si articola in tre direttrici. Smart Mode prova a riconoscere automaticamente uno dei sei scenari (Lavoro, Creazione, Meeting, Gaming, Intrattenimento, Apprendimento) e a personalizzare l'esperienza di conseguenza. Smart Share spinge sulla condivisione rapida con Tap-to-Launch, che ora include anche la condivisione video oltre a foto e clip Live/Motion in alta risoluzione, e prepara il terreno a Tap-to-Pair per connessioni Bluetooth più immediate in un aggiornamento futuro. Smart Care, infine, aggiunge un canale di assistenza "one-click" con tecnici Lenovo, disponibile sia da PC sia da smartphone, legato ai servizi Premium Care / Premium Care Plus.
Yoga Pro: potenza creativa, Force Pad e un monitor “compagno” pensato per la coerenza colore
Il modello più rappresentativo della visione Aura Edition è Yoga Pro 9i Aura Edition (16", 11), pensato per chi lavora con foto, video e contenuti pesanti senza rinunciare a un'impostazione da laptop. La combinazione dichiarata è di processori fino a Intel Core Ultra 9 Series 3 e GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, con focus su flussi di lavoro creativi accelerati dall'AI e compatibilità Copilot+ PC. Il display è un PureSight Pro Tandem OLED 3.2K, con copertura 100% di Adobe RGB, P3 e sRGB e picchi di luminosità che arrivano fino a 1600 nit, oltre a certificazione VESA HDR True Black 1000: numeri che, sulla carta, lo collocano esattamente nella fascia "creator first".
La novità più distintiva è però il Force Pad, che non è solo un touchpad: diventa anche superficie di disegno. Con la Yoga Pen Gen 2 inclusa (tecnologia Wacom), potete schizzare, annotare e intervenire su dettagli direttamente sul pad, mentre il sistema disattiva automaticamente l'input del touchpad quando la penna è in uso per ridurre gesti involontari. A completare il profilo ci sono un telaio ridisegnato con finitura bicolore Thunder Grey, una tastiera con corsa da 1,5 mm e un audio a sei speaker Dolby Atmos, oltre a porte USB-A full-speed (10 Gbps) e Thunderbolt 4 per non strozzare trasferimenti e periferiche.
Per chi alterna mobilità e scrivania, Lenovo affianca il laptop al Yoga Pro 27UD-10 Monitor, presentato come compagno naturale del Pro 9i. Il punto chiave è Lenovo Color Sync, che consente di calibrare e mantenere la coerenza cromatica tra i due schermi quando sono collegati. C'è anche una fotocamera 4K staccabile e regolabile, con la possibilità di inclinarla verso il basso per riprendere l'area di lavoro (utile per demo e tutorial). Sul versante audio, il monitor integra un sistema a sei speaker con bass boost e può sincronizzarsi con l'audio del Pro 9i per una scena sonora più ampia. Lenovo sottolinea inoltre due "prime volte": è il primo monitor per PC Windows con Dolby Atmos e Dolby Vision, e il primo al mondo con certificazione "5 Star Perceptual Color Volume" da TÜV Rheinland. Sul cablaggio, la soluzione è da postazione ordinata: USB4 Type-C con un solo cavo per dati fino a 40 Gbps e alimentazione fino a 140 W, più DisplayPort in/out per collegamento in serie e un hub integrato (3 USB-C e 2 USB-A).
A chiudere il "triangolo" da scrivania ci sono le Lenovo Headphones YOGA PC Edition, cuffie over-ear pensate per integrarsi con l'ecosistema Yoga. L'idea qui è interessante: in modalità cablata, la gestione dell'ANC è progettata per evitare distorsioni tipiche di alcune cuffie quando la cancellazione del rumore resta attiva, lavorando in armonia con l'uscita audio del PC e limitando l'elaborazione extra. In wireless c'è Bluetooth 5.3, ANC e Sound by Bose per l'ottimizzazione di chiamate e musica.
Dal “secondo Pro” ai 2-in-1: Yoga e IdeaPad si allargano, mentre Smart Connect diventa più universale
Sotto la bandiera Yoga, Lenovo amplia la gamma anche con Yoga Pro 7i Aura Edition (15", 11), che si posiziona come alternativa potente al Pro 9i: processori fino a Intel Core Ultra 9 Series 3, GPU fino a RTX 5070 Laptop (fino a 105 W TDP), Force Pad opzionale compatibile con Yoga Pen Gen 2 e un display PureSight Pro 2.5K con picco a 1100 nit e certificazione VESA DisplayHDR True Black 1000. Sul fronte convertibili arriva Yoga 7a 2-in-1 nei formati 14 e 16 pollici, con cerniera a 360° e nuova modalità Canvas per disegno e appunti, basata su Yoga Pen Gen 2 (Wacom) e processori AMD Ryzen AI 400 Series. A supporto della mobilità, Lenovo cita anche la Yoga Tote Sleeve, pensata per contenere laptop, caricatore, penna e accessori e trasformarsi all'occorrenza in supporto ergonomico.
Nella Yoga Slim Series il messaggio è diverso: leggerezza e autonomia. Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition (14", 11) punta su peso sotto i 975 g, processori fino a Intel Core Ultra X9 Series 3 con grafica Intel Arc integrata e RAM velocissima (9600 MHz), abbinati a un display PureSight Pro POLED 2.8K con picco HDR fino a 1100 nit e certificazione DisplayHDR True Black 1000. Yoga Slim 7x (14", 11) sceglie invece le piattaforme Snapdragon X2 Elite e X2 Plus, promettendo fino a 29 ore di autonomia e una webcam MIPI IR da 9 MP per videochiamate e streaming più curati. La terza gamba è Yoga Slim 7a (14", 11) con AMD Ryzen AI 400 Series e display OLED 2.8K opzionale, per chi vuole la stessa impostazione sottile ma con la piattaforma AMD.
Sul lato desktop, Lenovo propone due formati complementari. Yoga AIO i Aura Edition (32", 11) è un all-in-one Copilot+ PC con display 4K OLED a 165 Hz e Adaptive Lighting che non solo accompagna i contenuti ma segnala notifiche in modo configurabile, con audio Harman Kardon e Dolby Atmos. Yoga Mini i (1L, 11) è invece un mini desktop cilindrico (0,65 L, 600 g) con speaker e microfono per interazioni multimodali, accelerometro con sensore touch, lettore di impronte e funzioni come Wi-Fi sensing per rilevare la presenza e riattivarsi automaticamente, usando ancora Adaptive Lighting per comunicare disponibilità e notifiche.
L'offerta "per tutti i giorni" passa anche da IdeaPad: IdeaPad Pro 5i (16", 11) con processori fino a Intel Core Ultra X9 Series 3 e GPU fino a RTX 5060 Laptop, display OLED 2.8K e batteria fino a 99 Wh, con slot SSD aggiuntivo per espansioni. Per chi cerca flessibilità arrivano i 2-in-1: IdeaPad 5a 2-in-1 (15", 11) con AMD Ryzen AI 400 Series, penna e display fino a WUXGA OLED; e IdeaPad 5x 2-in-1 (14", 11) con Snapdragon X2 Plus e Lenovo Linear Pen 2 (AES 3.0), più design con doppio slot per RAM e SSD. A completare, IdeaPad Slim 5x (13" e 15", 11): chassis in metallo, fino a 21 ore di autonomia dichiarata, opzione OLED 2.5K sul 15" e ricarica "Rapid Charge Boost" per ottenere 2 ore d'uso con 15 minuti di ricarica.
In parallelo, Lenovo aggiorna la parte "collante" tra dispositivi con Smart Connect, che compie un passo importante includendo iOS oltre ad Android e Windows. L'obiettivo è rendere più naturale passare da telefono a PC, estendere lo schermo su tablet, trasferire contenuti al volo e usare gesti per interazioni rapide, includendo funzioni come "Turn to Share" e "Tap to Launch". Per accompagnare la gestione multi-device, Lenovo introduce anche la Lenovo 900 Wireless Low-Profile Mechanical Keyboard & Mouse (design traslucido, pairing multi-dispositivo), oltre a nuove soluzioni di alimentazione come il Lenovo Multi-port USB-C 100W GaN Charger e il Lenovo Combo 2-in-1 Power Bank che unisce caricatore 140 W e power bank 10.200 mAh con display.
Chiude il pacchetto una proposta orientata a produttività e intrattenimento: Lenovo Chromebook Plus i (15", 10), con display IPS 2K da 15", audio Waves, fino a 11 ore di autonomia, tastierino numerico completo, touchpad più ampio, lettore d'impronte e webcam 5 MP con otturatore privacy, oltre a certificazione MIL-STD-810H.