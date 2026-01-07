Lenovo al CES 2026: Aura Edition e Smart Experiences ridisegnano l’ecosistema Yoga

Il pacchetto si articola in tre direttrici. Smart Mode prova a riconoscere automaticamente uno dei sei scenari (Lavoro, Creazione, Meeting, Gaming, Intrattenimento, Apprendimento) e a personalizzare l'esperienza di conseguenza. Smart Share spinge sulla condivisione rapida con Tap-to-Launch, che ora include anche la condivisione video oltre a foto e clip Live/Motion in alta risoluzione, e prepara il terreno a Tap-to-Pair per connessioni Bluetooth più immediate in un aggiornamento futuro. Smart Care, infine, aggiunge un canale di assistenza "one-click" con tecnici Lenovo, disponibile sia da PC sia da smartphone, legato ai servizi Premium Care / Premium Care Plus.

Lenovo porta al CES 2026 una lettura molto chiara di cosa significhi "PC con IA" nel 2026: non un singolo effetto speciale, ma un insieme di esperienze che cercano di rendere il computer più reattivo al contesto e più continuo tra dispositivi. La cornice è quella di Lenovo Aura Edition, l'etichetta che accompagna una parte della nuova gamma Yoga in collaborazione con Intel, e che ruota attorno alle Smart Experiences : funzioni pensate per adattare prestazioni e comportamento del sistema a ciò che state facendo, senza trasformare ogni azione in una sequenza di impostazioni da gestire a mano.

Yoga Pro: potenza creativa, Force Pad e un monitor “compagno” pensato per la coerenza colore

Il modello più rappresentativo della visione Aura Edition è Yoga Pro 9i Aura Edition (16", 11), pensato per chi lavora con foto, video e contenuti pesanti senza rinunciare a un'impostazione da laptop. La combinazione dichiarata è di processori fino a Intel Core Ultra 9 Series 3 e GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, con focus su flussi di lavoro creativi accelerati dall'AI e compatibilità Copilot+ PC. Il display è un PureSight Pro Tandem OLED 3.2K, con copertura 100% di Adobe RGB, P3 e sRGB e picchi di luminosità che arrivano fino a 1600 nit, oltre a certificazione VESA HDR True Black 1000: numeri che, sulla carta, lo collocano esattamente nella fascia "creator first".

Yoga Pro 9i Aura Edition

La novità più distintiva è però il Force Pad, che non è solo un touchpad: diventa anche superficie di disegno. Con la Yoga Pen Gen 2 inclusa (tecnologia Wacom), potete schizzare, annotare e intervenire su dettagli direttamente sul pad, mentre il sistema disattiva automaticamente l'input del touchpad quando la penna è in uso per ridurre gesti involontari. A completare il profilo ci sono un telaio ridisegnato con finitura bicolore Thunder Grey, una tastiera con corsa da 1,5 mm e un audio a sei speaker Dolby Atmos, oltre a porte USB-A full-speed (10 Gbps) e Thunderbolt 4 per non strozzare trasferimenti e periferiche.

Per chi alterna mobilità e scrivania, Lenovo affianca il laptop al Yoga Pro 27UD-10 Monitor, presentato come compagno naturale del Pro 9i. Il punto chiave è Lenovo Color Sync, che consente di calibrare e mantenere la coerenza cromatica tra i due schermi quando sono collegati. C'è anche una fotocamera 4K staccabile e regolabile, con la possibilità di inclinarla verso il basso per riprendere l'area di lavoro (utile per demo e tutorial). Sul versante audio, il monitor integra un sistema a sei speaker con bass boost e può sincronizzarsi con l'audio del Pro 9i per una scena sonora più ampia. Lenovo sottolinea inoltre due "prime volte": è il primo monitor per PC Windows con Dolby Atmos e Dolby Vision, e il primo al mondo con certificazione "5 Star Perceptual Color Volume" da TÜV Rheinland. Sul cablaggio, la soluzione è da postazione ordinata: USB4 Type-C con un solo cavo per dati fino a 40 Gbps e alimentazione fino a 140 W, più DisplayPort in/out per collegamento in serie e un hub integrato (3 USB-C e 2 USB-A).

A chiudere il "triangolo" da scrivania ci sono le Lenovo Headphones YOGA PC Edition, cuffie over-ear pensate per integrarsi con l'ecosistema Yoga. L'idea qui è interessante: in modalità cablata, la gestione dell'ANC è progettata per evitare distorsioni tipiche di alcune cuffie quando la cancellazione del rumore resta attiva, lavorando in armonia con l'uscita audio del PC e limitando l'elaborazione extra. In wireless c'è Bluetooth 5.3, ANC e Sound by Bose per l'ottimizzazione di chiamate e musica.