Tekken 8 presenta Miary Zo, il nuovo personaggio del Season 2 Character Pass

Il legame del personaggio con la fauna viene sottolineato anche nelle animazioni di chiusura dell'incontro, che la vedono in compagnia di un simpatico lemure e del suo cucciolo : vere e proprie mascotte della nuova combattente di Tekken 8.

Il suo stile somiglia a una danza fatta di capriole, evoluzioni e colpi potentissimi, che vengono ulteriormente amplificati dalla capacità di Miary di creare delle proiezioni di energia che sembrano richiamare lo spirito delle belve più feroci.

Disponibile a partire dal 4 dicembre , Miary Zo ha appena diciotto anni ma è già un'esperta lottatrice, che ha appreso i suoi movimenti più devastanti osservando il comportamento degli animali: tratti che la rendono un personaggio unico anche nel variegato panorama di Tekken 8.

Miary Zo sarà il nuovo personaggio del Season 2 Character Pass di Tekken 8 : lo ha annunciato Bandai Namco, pubblicando un trailer dedicato alla combattente originaria del Madagascar, dotata di uno stile ispirato al Moraingy: una tradizionale arte marziale africana.

Una line-up solidissima

La line-up del Season 2 Character Pass di Tekken 8 è stata finora solidissima: l'annuncio di Miary Zo arriva dopo quello di Armor King, mentre in precedenza hanno fatto il proprio debutto Kahkumram e Anna, entrambi combattenti davvero forti.

Gli sviluppatori del nuovo capitolo hanno dunque mantenuto l'impegno di supportare in maniera convinta il gioco, che nel tempo ha visto l'arrivo di tanti nuovi contenuti, personaggi e novità.