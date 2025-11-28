0

Gli sviluppatori di Tekken 8 presentano Miary Zo, la nuova lottatrice in arrivo

La nuova combattente del Madagascar, Miary Zo, è al centro del nuovo video diario degli sviluppatori di Tekken 8, che spiega tutto sulla progettazione e le caratteristiche della ragazza.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   28/11/2025
Miary Zo in Tekken 8
Tekken 8
Tekken 8
Miary Zo sta per arrivare nel roster di Tekken 8 e la nuova lottatrice è ora protagonista di un video diario in cui gli sviluppatori di Bandai Namco approfondiscono la conoscenza di questo nuovo personaggio.

La ragazza verrà introdotta all'interno di Tekken 8 a partire dal 5 dicembre per tutti gli utenti e dal 2 dicembre per coloro che possono utilizzare l'accesso anticipato, dopo essere stata presentata nel corso dell'evento EVO di Las Vegas.

Il director Katsuhiro Harada e altri sviluppatori spiegano dunque qualcosa di più su Miary Zo nel video diario pubblicato qui sotto, che introduce diversi aspetti di questo particolare personaggio, che ha già portato anche a delle discussioni nella community.

Una forza della natura

Miary Zo è una ragazza combattente proveniente dal Madagascar, la cui peculiarità è la connessione con la natura e gli animali tipici della sua area geografica, la cui forza viene sfruttata in qualche maniera dal personaggio in questione.

L'idea di base è interessante e il personaggio si presenta decisamente di bell'aspetto, tanto da far emergere anche l'idea che Bandai Namco abbia intenzione di sfruttarlo ampiamente per costumi alternativi e altro, cosa che ha portato ad alcuni dibattiti emersi dopo la sua presentazione.

Tekken 8: la Stagione 2 fa rimpiangere la prima Tekken 8: la Stagione 2 fa rimpiangere la prima

In ogni caso, il nuovo video spiega il grande lavoro che c'è comunque stato alla base della progettazione e costruzione di Miary Zo, che si presenta come un'aggiunta molto interessante e particolarmente studiata all'interno del roster di combattenti di Tekken 8.

