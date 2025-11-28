Turrican torna su Evercade con una grande raccolta

Evercade ha annunciato la sua line-up per febbraio 2026, che comprende due cartucce: la Taito Arcade 3 e la Turrican Collection. Quest'ultima segna il ritorno della storica serie nata in epoca 8/16 bit da Factor 5, che recentemente aveva visto il lancio di due raccolte per Nintendo Switch e PlayStation 4. Per chi se lo stesse chiedendo, la raccolta per Evercade costa 24,99 euro e comprende 8 giochi più due bonus, che permettono di vedere l'evoluzione della serie negli anni in cui è stata sulla cresta dell'onda.

La cartuccia di Taito, invece, include alcuni titoli da sala giochi esclusi dalle precedenti raccolte e costa anch'essa 24,99 euro. Ma vediamo i contenuti nei dettagli.