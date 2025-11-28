0

Turrican torna su Evercade con una grande raccolta

Evercade ha annunciato che a febbraio pubblicherà la Turrican Collection, un'ampia raccolta dedicata alla storica serie nata in epoca 8-bit.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   28/11/2025
Evercade ha annunciato la sua line-up per febbraio 2026, che comprende due cartucce: la Taito Arcade 3 e la Turrican Collection. Quest'ultima segna il ritorno della storica serie nata in epoca 8/16 bit da Factor 5, che recentemente aveva visto il lancio di due raccolte per Nintendo Switch e PlayStation 4. Per chi se lo stesse chiedendo, la raccolta per Evercade costa 24,99 euro e comprende 8 giochi più due bonus, che permettono di vedere l'evoluzione della serie negli anni in cui è stata sulla cresta dell'onda.

La cartuccia di Taito, invece, include alcuni titoli da sala giochi esclusi dalle precedenti raccolte e costa anch'essa 24,99 euro. Ma vediamo i contenuti nei dettagli.

Le due raccolte

Cominciamo dalla Turrican Collection e vediamo l'elenco dei giochi inclusi:

  • Turrican
  • Turrican II: The Final Fight
  • Turrican 3
  • Super Turrican
  • Super Turrican Director's Cut
  • Super Turrican 2
  • Super Turrican Score Attack
  • Mega Turrican
  • Mega Turrican Director's Cut
  • Mega Turrican Score Attack
Questi, invece, sono i titoli inclusi nella Taito Arcade 3:

  • CADASH
  • CAMELTRY
  • CRAZY BALLOON
  • THE FAIRYLAND STORY
  • FOOTBALL CHAMP
  • LUNAR RESCUE
  • PUZZLE BOBBLE
  • QIX
  • ZOO KEEPER

Evercade fa notare come le due cartucce siano compatibili con tutte le sue console, sia quelle portatili che quelle fisse. Entrambe sono già prenotabili.

