Turrican torna su Evercade con una grande raccolta

Evercade ha annunciato la sua line-up per febbraio 2026, che comprende due cartucce: la Taito Arcade 3 e la Turrican Collection. Quest'ultima segna il ritorno della storica serie nata in epoca 8/16 bit da Factor 5, che recentemente aveva visto il lancio di due raccolte per Nintendo Switch e PlayStation 4. Per chi se lo stesse chiedendo, la raccolta per Evercade costa 24,99 euro e comprende 8 giochi più due bonus, che permettono di vedere l'evoluzione della serie negli anni in cui è stata sulla cresta dell'onda.
La cartuccia di Taito, invece, include alcuni titoli da sala giochi esclusi dalle precedenti raccolte e costa anch'essa 24,99 euro. Ma vediamo i contenuti nei dettagli.
Le due raccolte
Cominciamo dalla Turrican Collection e vediamo l'elenco dei giochi inclusi:
- Turrican
- Turrican II: The Final Fight
- Turrican 3
- Super Turrican
- Super Turrican Director's Cut
- Super Turrican 2
- Super Turrican Score Attack
- Mega Turrican
- Mega Turrican Director's Cut
- Mega Turrican Score Attack
Questi, invece, sono i titoli inclusi nella Taito Arcade 3:
- CADASH
- CAMELTRY
- CRAZY BALLOON
- THE FAIRYLAND STORY
- FOOTBALL CHAMP
- LUNAR RESCUE
- PUZZLE BOBBLE
- QIX
- ZOO KEEPER
Evercade fa notare come le due cartucce siano compatibili con tutte le sue console, sia quelle portatili che quelle fisse. Entrambe sono già prenotabili.