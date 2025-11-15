Evercade Alpha Taito Edition è disponibile: il nuovo mini-cabinato arcade con Bubble Bobble e altri classici

La famiglia Evercade si allarga con un nuovo modello di Evercade Alpha, ovvero i mini-cabinati arcade: in questo caso si tratta di quello dedicato a Taito, contenente vari giochi della storica etichetta nipponico come Bubble Bobble, Space Invaders e altri classici.

Il nuovo Alpha Bartop Arcde: Taito Edition è disponibile da questa settimana e va dunque ad affiancarsi agli altri modelli usciti in precedenza in questa linea, ovvero quello incentrato su Street Fighter 2 e quello sui classici Capcom, proponendo una macchina con le stesse dimensioni e qualche variazione estetica. La caratterizzazione in questo caso è ovviamente in stile Taito, con scritte a tema e targhette luminose intercambiabili per la parte alta del cabinato, ispirate ai titoli più famosi contenuti al suo interno.