Evercade Alpha Taito Edition è disponibile: il nuovo mini-cabinato arcade con Bubble Bobble e altri classici

La famiglia Evercade si allarga con un nuovo modello di Evercade Alpha, ovvero i mini-cabinati arcade: in questo caso si tratta di quello dedicato a Taito, contenente vari giochi della storica etichetta nipponico come Bubble Bobble, Space Invaders e altri classici.
Il nuovo Alpha Bartop Arcde: Taito Edition è disponibile da questa settimana e va dunque ad affiancarsi agli altri modelli usciti in precedenza in questa linea, ovvero quello incentrato su Street Fighter 2 e quello sui classici Capcom, proponendo una macchina con le stesse dimensioni e qualche variazione estetica. La caratterizzazione in questo caso è ovviamente in stile Taito, con scritte a tema e targhette luminose intercambiabili per la parte alta del cabinato, ispirate ai titoli più famosi contenuti al suo interno.
Una collezione di classici in espansione
Evercade Alpha Taito Bartop Arcade, come gli altri della serie, è caratterizzato da uno schermo integrato da 8 pollici IPS ad alta risoluzione, speaker stereo, controlli classici da sala giochi (in questo caso con joystick con terminale a sfera) e 10 titoli classici del catalogo Taito pre-installati al suo interno.
Nella fattispecie, questi sono i giochi che si trovano all'interno del nuovo mini-cabinato Evercade:
- Bubble Bobble
- Cadash
- Elevator Action
- The Fairyland Story
- Growl
- The Legend of Kate
- The New Zealand Story
- Puzzle Bobble
- Rastan
- Space Invaders
A questi però si aggiungono tutti i titoli presenti sulle cartucce Evercade, che possono essere inserite nello slot apposito per giocare alle centinaia di giochi classici pubblicati dalla compagnia, espandendo il catalogo in maniera esponenziale.
Il prezzo di Evercade Alpha Taito Bartop Arcade è in linea con gli altri modelli presentati in precedenza, ovvero 250€.