Evercade Alpha è un nuovo mini-cabinato arcade da Blaze, con giochi Capcom e compatibile con le cartucce

Dopo l'annuncio di Evercade EXP-R e VS-R , che si presentano come semplici evoluzioni in linea con le precedenti retro-console, in questo caso ci troviamo di fronte a qualcosa di completamente nuovo per l'ecosistema Evercade, con dei veri e propri mini-cabinati completi di tutto.

Le caratteristiche di Evercade Alpha

Evercade Alpha è un piccolo cabinato da tavolo, di dimensioni piuttosto contenute e dotato di uno schermo IPS da 8 pollici in formato 4:3, incastonato all'interno della tipica struttura da coin-op.

Con dimensioni 41x31x24 cm, si tratta di dispositivi che non occupano troppo spazio e possono dunque rappresentare una soluzione ideale per appassionati che non possono ricorrere a cabinati veri o riproduzioni di dimensioni maggiori.

Entrambi i modelli hanno una pulsantiera di dimensioni standard con sei tasti frontali e il classico joystick a 8 direzioni, con una singola postazione disponibile. Nella parte alta, la decorazione frontale è intercambiabile, cosa che consente di personalizzare l'aspetto del mini-cabinato.

Sono presenti delle porte USB per poter collegare ulteriori controller per il multiplayer, inoltre nella parte frontale si trovano due slot per le cartucce appartenenti alla serie Evercade, cosa che espande in maniera sostanziale le possibilità di questi dispositivi, considerando che sono uscite oltre 50 cartucce per un totale di oltre 500 giochi classici.

Gli Evercade Alpha sono inoltre dotati di connessione Wi-Fi per aggiornamenti firmware e per le caratteristiche di Evercade come il programma "Game of the Month" e la possibilità di sfogliare il catalogo della linea.