Star Wars: Hunters si mostra con uno spettacolare trailer di lancio

Il trailer di lancio di Star Wars: Hunters è un vero e proprio concentrato d'azione spettacolare, e non potrebbe essere altrimenti considerato il tema alla base dell'action shooter competitivo free-to-play prodotto da Zynga.

In arrivo fra un paio di giorni su Nintendo Switch e, in versione finale, sui dispositivi iOS e Android, il gioco sviluppato da NaturalMotion si presenta come uno sparatutto in terza persona ma include anche personaggi che combattono a distanza ravvicinata.

Nell'ambito di diverse modalità PvP, i giocatori dovranno affrontarsi in scontri quattro-contro-quattro, sullo sfondo di arene basate sull'universo di Star Wars, per determinare chi siano i più abili cacciatori di taglie della galassia.