AMD annuncia i nuovi processori Ryzen serie 9000: saranno le CPU più performanti di sempre

AMD ha fatto un annuncio molto importante per quanto riguarda i processori desktop, svelando la sua attesissima serie 9000, destinata a ridefinire le prestazioni per gaming e content creation. Questa nuova generazione promette di essere la più potente mai vista, segnando un'impressionante evoluzione nelle capacità dei computer desktop ed è basata sull'architettura Zen 5.

Innovazioni Tecnologiche e Prestazioni Superiori I Ryzen della serie 9000 di AMD non godono solo di un semplice incremento di potenza rispetto alle generazioni precedenti, ma rappresentano un vero e proprio salto generazionale. I test di benchmark condivisi durante la presentazione hanno rivelato miglioramenti significativi in vari aspetti chiave. Tra questi, spiccano un throughput migliorato nelle pipeline e nei vettori, una capacità di gestione delle istruzioni e dei dati raddoppiata rispetto alla generazione precedente, e prestazioni IA notevolmente migliorate. Il miglioramento delle IPC con l'architettura Zen 5 In particolare, AMD ha rivelato che la nuova serie offrirà una instruction bandwidth e una banda dati tra la cache L2 e la L1, e tra la L1 e l'unità di calcolo in virgola mobile (FP), doppie rispetto ai modelli precedenti. Questi miglioramenti sono accompagnati da un aumento del 16% nelle prestazioni IPC (Instructions Per Cycle), un indicatore cruciale dell'efficienza di un processore.

Tutti i processori Ryzen 9000 La serie 9000 si compone di quattro modelli distinti, progettati per soddisfare una vasta gamma di esigenze e budget. I modelli includono: Ryzen 9 9950X 16 Core e 32 Threads

fino a 5.7 GHz

80 MB cache

170W TDP Ryzen 9 9900X 12 Core e 24 Threads

fino a 5.6 GHz

76 MB cache

120W TDP Ryzen 7 9700X 8 Core e 16 Threads

fino a 5.5 GHz

40 MB cache

65W TDP Ryzen 5 9600X 6 Core e 12 Threads

fino a 5.4 GHz

38 MB cache

65W TDP Questi processori sono progettati per offrire soluzioni scalabili, dalla fascia alta del Ryzen 9, ideale per i più esigenti content creator e gamer, fino al più accessibile Ryzen 5, perfetto per chi cerca prestazioni elevate senza compromettere il budget. Intel i9-14900K vs AMD Ryzen 9 9950X