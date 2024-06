AMD annuncia i nuovi processori Ryzen 5900XT e 5800XT: prosegue il supporto per la piattaforma AM4

AMD continua a sorprendere il mercato con l'annuncio di due nuovi processori della serie 5000, il 5900XT e il 5800XT. Previsti per il lancio a luglio 2024 , questi processori fanno parte di un aggiornamento della piattaforma AM4: una mossa inaspettata che fa capire come l'azienda sia ancora intenzionata a supportare la serie.

Supporto continuo

La decisione di AMD di continuare a supportare la linea di processori con nuovi aggiornamenti è qualcosa che potrebbe portare entusiasmo nella community. Questo non solo dimostra l'impegno di AMD nel fornire aggiornamenti costanti e supporto ai suoi prodotti, ma sottolinea anche la sua dedizione nel rimanere competitiva sul mercato.

Ryzen 5000 XT

Il Ryzen 5900XT e il Ryzen 5800XT sono le ultime aggiunte alla famiglia di processori AMD Zen 3 su piattaforma AM4. Partendo dal Ryzen 5800XT, sarà venduto in dotazione con l'esclusivo AMD Wraith Prism Cooler, che include un sistema di illuminazione RGB LED. Questa caratteristica non solo migliora l'estetica del sistema, ma offre anche prestazioni di raffreddamento superiori, ideali per sessioni di utilizzo intensivo.