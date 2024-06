AMD annuncia Ryzen AI 300: le NPU di terza generazione per PC Copilot+ che sfidano Snapdragon X Elite

La next-gen di processori IA è stata sviluppata in collaborazione con Microsoft rispettando tutte le specifiche richieste per i PC Copilot+, con prestazioni sulla carta superiori rispetto a quelle di Snapdragon Elite X. Ma entriamo nel dettaglio dell'annuncio.

Dopo settimane di voci e leak, finalmente AMD ha annunciato ufficialmente la nuova generazione di processori per laptop potenziati dall'intelligenza artificiale. Come ampiamente previsto, l' annuncio di AMD Ryzen AI 300 è arrivato nel corso del keynote che la compagnia ha appena tenuto in occasione del Computex 2024. Per quanto riguarda le specifiche, i nuovi processori avranno CPU Zen 5 fino a 12 Core e 24 Thread, NPU AMD XDNA 2 da 50 TOPS e grafica AMD RDNA 3.5 fino a 16 Compute Unit.

I processori AMD Ryzen AI Serie 300

Come detto in apertura, i processori AMD Ryzen AI Serie 300 dispongono di CPU Zen 5 fino a 12 core e 24 thread, con un motore IA dedicato basato sulla nuova architettura AMD XDNA 2. La nuova serie 300 promette di migliorare la produttività e la creatività gestendo efficacemente i carichi di lavoro IA locali, generando contenuti e automatizzando i flussi di lavoro, mantenendo al contempo un'efficienza energetica eccezionale. I processori sono dotati della nuova architettura grafica AMD RDNA 3.5, ovvero sono equipaggiati con le ultime schede grafiche AMD Radeon Serie 800M.

AMD promette prestazioni elevate per i nuovi processori AMD Ryzen AI Serie 300

AMD dichiara che quelle dei Ryzen AI Serie 300 sono le NPU più potenti sul mercato, con TOPs superiori anche a Qualcomm Snapdragon Elite e all'ancora non presentato Intel Lunar Lake

Per quanto riguarda le prestazioni, AMD promette che XDNA 2 avrà una capacità computazionale 5 volte superiore rispetto alla prima generazione di NPU XDNA e che al tempo stesso sarà il doppio più efficiente, garantendo una durata maggiore per i laptop che monteranno i processori della serie 300. Di seguito potete trovare le specifiche tecniche dei due nuovi processori AMD Ryzen AI 9 HX 370 (dove HX indica ora il modello top di gamma) e di AMD Ryzen AI 9 365.

AMD ha dichiarato anche di aver collaborato con oltre 150 compagnie di sviluppo per garantire la massima compatibilità con i nuovi processori, che hanno ottenuto risultati migliori di Snapdragon X Elite, Apple M3 e Intel Core Ultra 185H in diversi benchmark.

I benchmark di confronto tra AMD Ryzen AI 9 HX 370 e Snapdragon X Elite

I benchmark di confronto tra AMD Ryzen AI 9 HX 370 e e Apple M3

I benchmark di confronto tra AMD Ryzen AI 9 HX 370 e e Intel Core Ultra 185H

Anche nei giochi AMD Ryzen AI 9 HX 370 ha mostrato prestazioni migliori rispetto a Intel Core Ultra 185H, con un miglioramento delle performance fino a +36% in titoli come Shadow of the Tomb Raider, Assassin's Creed Mirage, Far Cry 6, F1 2023, Borderlands e Cyberpunk 2077.