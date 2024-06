Il cosplay di Malenia da Elden Ring firmato amari.cosplay è un capolavoro

Con l'uscita dell'espansione Shadow of the Erdtree ormai imminente, Elden Ring è tornato sulla bocca di tutti e il cosplay di Malenia firmato amari.cosplay può senz'altro essere un ottimo tema di discussione, considerata la straordinaria qualità di questa interpretazione.

Un riferimento per i cosplayer

Come scritto in apertura, manca davvero poco all'uscita di Shadow of the Erdtree, fissata al 21 giugno, e siamo curiosi di vedere quale sarà il riscontro che l'espansione sarà capace di ottenere, dopo lo straordinario successo del gioco base.

Un motivo in più per celebrare la grandezza di Malenia, a cui sono stati dedicati finora numerosi cosplay: quello di Bliss Cosplay che ha festeggiato il GOTY, quello di Xenon_ne sempre più impressionante, quello di roga_na_noge che uccide solo a guardarlo e quello di rossofiore_cosplay che mostra la guerriera dalla chioma rossa.