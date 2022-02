Elden Ring: il cosplay di Malenia di rossofiore_cosplay ci mostra la guerriera dalla chioma rossa

Elden Ring è disponibile da oggi e, in questo momento, molti giocatori avranno già iniziato a giocarlo. L'epopea di FromSoftware ci permetterà di incontrare tantissimi personaggi e uno di questi è Malenia, la guerriera dalla chioma rossa svelata con il primissimo trailer del gioco. Ora, rossofiore_cosplay ci propone il proprio cosplay di Malenia, con due magnifici scatti.

Malenia, nelle immagini promozionali di Elden Ring, non mostra mai appieno il proprio volto e lo stesso accade in questi scatti fotografici. Il cosplay realizzato da rossofiore_cosplay non è quindi solo fedele alla fonte originale, ma gioca anche sui dettagli nascosti di Malenia e ci spinge a immaginare cosa possa esserci sotto quell'elmo alato e finemente decorato. La semplicità degli scatti permette anche all'osservatore di concentrarsi sulla chioma rossa di Malenia.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Malenia da Elden Ring realizzato da rossofiore_cosplay? È di qualità, oppure credete di aver visto versioni di livello superiore?