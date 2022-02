Spider-Man: il cosplay di MJ versione Black Cat di missbricosplay è graffiante

L'universo narrativo di Spider-Man è denso di personaggi di qualità, tra amici e nemici dell'arrampicamuri di quartiere. A metà tra le due categorie troviamo la ladra Black Cat. Quest'oggi, però, missbricosplay ci propone il proprio cosplay di MJ in versione Black Cat, probabilmente prendendo ispirazione a uno dei recenti fumetti dedicati a Peter Parker.

In Mary Jane & Black Cat: Beyond, infatti, MJ veste in pratica i panni di Black Cat, dimostrando di essere molto brava nel ruolo della ladra. missbricosplay ha probabilmente preso ispirazione da questa versione della ragazza per realizzare il proprio cosplay. La qualità del cosplay è ottima.

Se siete fan di Spider-Man, ecco per voi il cosplay di Gwen-Venom di clarequinnn. Come non citare poi il cosplay di Spider-Gwen di shaharuka dalle Filippine. Ecco anche il cosplay di Spider-Gwen da alice_delish. Chiudiamo la lista dei suggerimenti con il cosplay di Spider-Gwen di grusha_cos.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di MJ in versione Catwoman realizzato da missbricosplay? È ben realizzato oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?