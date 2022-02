PlayStation: Yoshida ha giocato a un souls-like non ancora pubblicato e non è Elden Ring

Shuhei Yoshida, capo di PlayStation Indies, ha svelato di aver giocato a un gioco souls-like ancora non pubblicato e ha anche precisato che non si tratta di Elden Ring. Di cosa potrebbe trattarsi?

Il tutto è stato rivelato tramite un tweet, che potete vedere qui sotto, all'interno del quale Yoshida indica gli ultimi cinque giochi da lui giocati: Horizon Forbidden West, Genshin Impact, Sifu, un gioco puzzle action non pubblicato e un gioco souls-like non pubblicato. In un secondo tweet, anch'esso riportato qui sotto, viene precisato che non si tratta di Elden Ring.

Per quanto riguarda il "puzzle action", è impossibile fare anche solo congetture visto che si tratta di una definizione troppo generica per poter capire di cosa Yoshida stia parlando. Nel caso del Souls-like, però, abbiamo un paio di basi in più. I fan, ne siamo certi, spereranno in qualcosa di incredibile come Bloodborne 2, ma il fatto che si parli di "non pubblicato" più che di "non annunciato" ci spinge a pensare che non sia nulla di così particolare. Inoltre, pare difficile che il capo di PlayStation Indies suggerisca di aver giocato a un AAA non noto tramite un semplice tweet di questo tipo.

La soluzione più probabile è che si stia parlando di Salt and Sacrifice (da noi già provato), seguito di Salt and Sanctuary, in arrivo il 10 maggio su PC e in esclusiva console PS4/PS5. Una seconda possibilità è che si tratti di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, souls-like in arrivo il 18 marzo 2022: trattandosi di un gioco giapponese di Square Enix (ma sviluppato da Team Ninja) e considerando i buoni rapporti da Sony e Square Enix, non è impossibile che Yoshida abbia avuto modo di provarlo. In ogni caso, riteniamo più credibile la prima ipotesi.

I giocatori puntano anche a Thymesia e a Lies of P. Ovviamente sono solo speculazioni, ma sono un chiaro simbolo della passione del pubblico per il genere e del fatto che vi sono sempre più giochi che si ispirano ai souls. Diteci, qual è il souls-like non annunciato che più desiderate?