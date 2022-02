Horizon Forbidden West: perché è stato rimandato? Il director spiega il vero motivo

Mathijs De Jonge, il Director di Horizon Forbidden West, ha spiegato perché il gioco è stato rimandato. L'uomo ha svelato che parte del motivo dietro al ritardo originale del gioco è dovuto alla volontà di evitare un periodo di crunch.

In un'intervista con NU.nl, Mathijs De Jonge ha parlato del motivo del ritardo del gioco, inizialmente previsto per il 2021 ma poi rimandato a febbraio 2022: "Horizon Forbidden West avrebbe potuto essere pubblicato alla fine dell'anno scorso, ma in tal caso avremmo dovuto fare gli straordinari. [...] Anche questo ha giocato un ruolo nella decisione di rilasciare il gioco ora".

Aloy in Horizon Forbidden West contro un'enorme macchina elefantesca

In un'altra parte dell'intervista, il Director ha rivelato di più sulla cultura del lavoro di Guerrilla, spiegando: "Siamo molto consapevoli degli svantaggi del crunch, quindi ne teniamo molto conto nella nostra pianificazione. Per fare un esempio, a Natale abbiamo detto che non ci sarebbe stato lavoro e che tutti avrebbero potuto avere due settimane di vacanza. L'azienda era chiusa, non si poteva nemmeno andare a lavorare".

Il crunch è un problema serio nell'industria videoludica e può portare a problemi di salute (fisica e mentale). È importante che sempre più aziende si preoccupino della questione, quindi è positivo che Guerrilla Games abbia agito in tal senso.

Inoltre, il risultato finale è stato ottimo, come vi abbiamo detto nella nostra recensione.