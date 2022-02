Horizon Forbidden West, la recensione della maestosa esclusiva PlayStation

Troppe volte siamo rimasti attoniti davanti a queste splendide vallate, a questi scenari lussureggianti fatti un po' a mano e un po' automaticamente, promettendo a noi stessi milioni di ore di pura dedizione e cascate di trofei fino al più ambito platino, salvo poi mollare tutto dopo cinque giorni e nemmeno a metà dell'opera, anche questa volta traditi dalla bellezza superficiale dell'ennesimo eden interattivo dove puoi fare tutto, ma in fondo non fai mai davvero nulla.

Ed eccoci alla recensione di Horizon Forbidden West , dove Guerrilla Games prova a stupire il mondo con un'avventura tutta combattimenti, esplorazione e quest. Sì, qui si questa duro, almeno così si diceva una volta, e Aloy sta volentieri al gioco. Ma non è tutto perfetto, non lo è mai, soprattutto durante le ore introduttive, ma in questo caso è stata anche un po' colpa nostra...

Nemmeno di Horizon Forbidden West ci fidavamo tanto. Il gioco Guerrilla è l'ultimo della lunga serie di open world con i quali i PlayStation Studios hanno contrassegnato in larga parte il ciclo vitale di PlayStation 4, titoli dai valori produttivi straordinari ma da giocare sempre più pericolosamente simili tra loro. Non possiamo negare che quando ci siamo chinati a prendere il primo arbusto medico, nascosti per la prima volta nell'erba alta, afferrato al volo il primo drone e, tenetevi forte, scalato la prima torre per prenderne l'esclusivo tesoro in cima, abbiamo temuto il peggio. Non ha aiutato l'introduzione in corsa al personaggio e alla trama con la quale Guerrilla ha scelto di aprire questo seguito, i primi minuti montati con l'accetta, il disastroso riepilogo di eventi e personaggi di Zero Dawn. Dopo dieci ore di gioco, potreste erroneamente pensare di avere un'idea chiara su quel che offrirà Forbidden West fino ai titoli di coda. Ma più si va avanti, più Horizon Forbidden West cresce in modo esponenziale .

La prima area di Horizon Forbidden West, il solito asilo nido per avventurieri in erba, è uno straordinario specchietto per le allodole. Proseguendo nell'avventura nemmeno ci si accorge di quanto il gioco cominci a catturare, le difese psicologiche di cui vi abbiamo parlato si abbassano infatti molto lentamente fino a quando, nell'immancabile momento in cui la vita reale chiama ai suoi doveri, t'accorgi di non avere assolutamente voglia di spegnere la TV e dismettere i panni della cacciatrice Aloy. Il merito non è solo dell'eccezionale grafica, che tutti s'aspettavano e che fa effettivamente spavento; non è solo delle grandiosi battaglie contro un bestiario biomeccanico ancora più ricco e imponente. Dove il gioco brilla è soprattutto nella qualità delle missioni , ed è in loro che troverete probabilmente la stessa motivazione a giocare che ha travolto noi per primi.

Gli open world non sono tutti uguali, e ficcatevelo bene in testa: non sono un genere, bensì il palcoscenico dove si esibisce l'artista, la scenografia dell'avventura. L' open world di Forbidden West sembra tutto costruito attorno alle missioni, che solitamente è un approccio che ci si aspetta più da un gioco di ruolo a tutti gli effetti e non da un ibrido che predilige l'azione alle parole. Ma questo è soltanto uno degli aspetti che rendono Horizon Forbidden West il massimo che può concedersi un action game prima di diventare un vero e proprio GDR. Prima di continuare, lo volete un piccolo aneddoto che fa capire quanto ci hanno abituato male gli ultimi cinque anni di open world? Durante le prime missioni secondarie di Forbidden West, ogni volta che arrivavamo al primo passaggio della quest pensavamo fosse anche l'ultimo, insomma pensavamo fosse finita là nella solita mestizia. Invece...

Nella nuova avventura di Aloy viene presentato sempre un background solido, oltre a diversi passaggi che danno corpo e varietà ai compiti, ed è senza dubbio la più grande conquista di Horizon Forbidden West. Inoltre, queste avventure non sono semplicemente piazzate lì, coesistono armoniosamente con la mappa rimanendo coerenti in tutte le loro diramazioni. La frana di una parete rocciosa può avere effetti inaspettati, mentre missione dopo missione si può assistere a un'evoluzione di personaggi o interi villaggi.

E invece le avventure offerte da Forbidden West spesso e volentieri continuano e continuano ancora, ti trascinano sulla cima di una montagna e poi ti lanciano nel profondo di un caverna allagata che con le sue correnti ti porta fino alle porte di un titano arrugginito. Prendendosela comoda e con gusto, alcune quest arrivano tranquillamente a un'ora di durata. Il fascino delle missioni secondarie di questo gioco inizia addirittura prima, da chi te le offre. Sono prevalentemente storie di frontiera ma molto personali, con volti, voci e animazioni uniche che caratterizzano ogni passaggio della vicenda. Storie diverse che portano ad avventure diverse che non hanno bisogno di riciclare idee per fare contenuto perché sono contenuto loro stesse. È quello che con le dovute differenze accadeva nei giochi del passato dove c'erano le missioni principali, quelle secondarie e poi le attività di contorno; poi qualcuno ha capito che poteva far passare quest'ultima come missione secondaria, e ci siamo ritrovati sommersi dalla fuffa. Non è il caso di Forbidden West.

Scalate pericolose

Horizon Forbidden West: molto meglio scendere che salire, specialmente dopo aver sbloccato la vela ad energia di Aloy

Dove Horizon Forbidden West scivola è nella scalata, qualsiasi tipo di scalata: quella su pareti naturali e quella tra piattaforme artificiali. È senza dubbio migliorata rispetto a quella basilare del primo gioco, ma la soluzione introdotta in questo seguito sembra più un modo per nascondere un problema, invece che per risolverlo. Ora è possibile scalare un grandissimo numero di oggetti, rocce e naturalmente montagne, si è quasi liberi di farlo ovunque tranne quando improvvisamente non puoi farlo più. Un attimo prima ti viene concesso di saltellare fino in cima a una collina scoscesa, e subito dopo Aloy non riesce ad afferrare l'ultima e definitiva sporgenza a un metro di distanza.

È un mix tra imprecisione tecnica, che in rari casi coinvolge anche normalissime scale a pioli, e indecisione lato game design, perché fare un sistema totalmente libero avrebbe rotto altri bilanciamenti. In più, scalare montagne come facciamo da troppo tempo è una gran rottura: non richiede nulla, né tattica e né altro, c'è solo da aspettare che si arrivi in cima con ben poca soddisfazione.