Horizon Forbidden West: i voti della stampa sono ottimi, ma ci sono delle critiche

Com'era prevedibile, Horizon Forbidden West ha ricevuto dei voti ottimi dalla critica, ma non mancano alcune critiche. Le prime recensioni sono apparse alla scadenza dell'embargo e parlano di un nuovo colpo di Guerrilla Games, che ha migliorato il migliorabile di quanto visto in Horizon Zero Dawn. Leggiamo:

In generale, la critica ha applaudito il lato tecnico e il gameplay, che mescolati creano un'esperienza open world viva e vibrante. Le critiche, che comunque ci sono state, parlano di scarsa originalità, di una struttura un po' stantia e di una storia non proprio esaltante.

Attualmente Horizon Forbidden West ha una media voto di 88 sia su Metacritic che su OpenCritic, quindi ottima, ma inferiore a quella di Horizon Zero Dawn (89 su OpenCritic e Metacritic).

Nel caso non ne abbiate abbastanza potete leggere anche la nostra recensione di Horizon Forbidden West, in cui abbiamo scritto:

Horizon Forbidden West impara dagli errori passati, portando all'estremo un'idea di open world che senza coraggio sarebbe finita per assomigliare pericolosamente a tanti altri giochi dalla struttura simile. Con le sue indiscusse qualità, il suo sbalorditivo mondo di gioco e un sistema di combattimento veloce e viscerale, la nuova esclusiva Sony riesce a nascondere i suoi lati più classici, e un po' logori, sotto a una marea di ottime scelte e una costante sensazione di meraviglia che accompagna il giocatore dall'inizio dell'avventura fino al suo esplosivo finale.