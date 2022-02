The Gunk è in arrivo su Steam e altri store digitali, assieme alla modalità foto

Thunderful Games e Image & Form Games pubblicheranno The Gunk su Steam e altri store digitali per PC nel corso della primavera, assieme a un nuovo aggiornamento gratuito che, tra le altre cose, aggiungerà la modalità foto.

La novità è stata riportata sulle pagine di Gematsu, ma al momento non è chiaro su quali altri store arriveranno le avventure di Rani e Beck, ma supponiamo che tra questi ci sarà anche Epic Games Store. Se siete interessati ad acquistarlo su Steam, qui trovate la pagina dedicata dello store di Valve.

Come citato in apertura, il nuovo aggiornamento gratuito di The Gunk include una modalità foto, con varie impostazioni per la gestione della camera, filtri e così via, di cui gli sviluppatori di Image & Form Games hanno mostrato un esempio nell'immagine qui sotto. L'update, inoltre, include la localizzazione in altre quattro lingue, ovvero portoghese brasiliano, giapponese, cinese semplificato e russo.

The Gunk, la modalità foto

The Gunk è disponibile dal 16 dicembre 2021 per Xbox Series X|S, Xbox One e per PC su Microsoft Store al prezzo di 24,99 euro. Il gioco inoltre è incluso nel catalogo del servizio ad abbonamento Xbox Game Pass per PC e console.

The Gunk è un action adventure in cui vestiremo i panni di Rani, una delle due grintose esploratrici spaziali che, in cerca di opportunità di guadagno, hanno la fortuna di imbattersi in un pianeta incontaminato e brulicante di vita. Tuttavia, mentre scoprono gli arcani segreti di una civiltà ormai estinta, devono fare i conti con la maledizione del gunk, un parassita tossico, e il tutto mentre vengono risucchiate da una spirale di sfiducia sempre più intensa. Il giocatore dovrà servirsi del fidato guanto della protagonista per sbarazzarti della misteriosa sostanza, svelare antichi segreti e salvare il pianeta. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di The Gunk.