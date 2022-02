Star Wars: vecchia videocassetta potrebbe essere venduta all’asta per 60.000 dollari

Una vecchia videocassetta della serie Star Wars, tenuta in condizioni ottime, sta per essere messa all'asta e potrebbe essere venduta per ben 60.000 dollari. Stando a quanto riportato, si tratta di una VHS del 1984 della prima tiratura di Star Wars IV: Una nuova speranza. È stata classificata NM 8.0/B da VHSDNA, e include una "Gray Tape-Head", un'etichetta rossa "First Edition Stereo Only", la filigrana originale di CBS/Fox e la custodia originale.

La videocassetta sarà messa all'asta da Goldin il 23 febbraio 2022. A suo modo si tratta di un oggetto interessante, visto che fu la prima occasione per il pubblico di portarsi a casa il primo Star Wars, che fu lanciato nei cinema nel 1977 (all'epoca i film impiegavano un po' di tempo per compiere i vari passaggi tra cinema / televisione e nascente mercato dell'home video).

Questa edizione in particolare è già stata venduta all'asta in passato, raggiungendo i 57.600 dollari di valore. In generale gli oggetti storici della cultura pop vengono valutati moltissimo durante queste aste, visto che gli appassionati nostalgici con cospicue disponibilità economiche non mancano.