Horizon Forbidden West: video confronta le versioni PS5, PS4 e PS4 Pro

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video che mette a confronto le versioni PS5, PS4 e PS4 Pro di Horizon Forbidden West, la nuova esclusiva PlayStation di Guerrilla Games in arrivo nei negozi questa settimana.

Stando alle analisi dello youtuber, Horizon Forbidden West gira a 1080p e 30fps su PS4, mentre su PS4 Pro il framerate rimane invariato, ma la risoluzione sale a 1800p. Purtroppo non è presente una modalità performance per aumentare la conta degli fps. Entrambe le versioni old gen di Horizon Forbidden West, stando ad ElAnalistaDeBits, hanno un framerate stabile nella maggior parte dei casi, con quella PS4 standard che talvolta presenta degli occasionali fenomeni di stuttering.

La versione PS5 di Horizon Forbidden West invece presenta due modalità grafiche, qualità e performance. La prima presenta la risoluzione 4K (con la tecnica del temporal injection usata anche per Spider-Man Miles Morales) e gira a 30fps, mentre la seconda gira a 1800p con il target dei 60fps. Su tutte le piattaforme sono presenti dei cali durante le cutscene.

La versione PS5, per ovvi motivi, presenta un impatto visivo migliore delle controparti oldgen. In particolare lo youtuber afferma che la vegetazione è molto più densa sulla console ammiraglia di Sony, così come la qualità delle texture, seppur le differenze in quest'ultimo caso non siano nette. I riflessi della modalità qualità su PS5 sono migliori rispetto a quelle della modalità performance, che di contro sono simili a quelle della versioni PS4.

Una differenza piuttosto marcata è quella relativa ai particellari, specialmente quelli della vegetazione della piaga che infesta l'Ovest Proibito. ElAnalistaDeBits afferma che su PS4 e PS4 Pro tali effetti sono ridotti all'osso, mentre sono di qualità inferiore nella modalità performance per PS5. Per il resto, il rendering dell'acqua, la draw distance, il filtro anisotropico, la quantità e la qualità delle ombre e lo skybox notturno sono migliori su PS5 rispetto alle controparti oldgen. Un altro dato interessante è che su PS5 i tempi di caricamento sono sette volte più rapidi rispetto a PS4, il che è dovuto ovviamente all'SSD della console.

"Horizon Forbidden West è un gioco progettato per PS4, che garantisce prestazioni eccezionali su questa piattaforma. Tuttavia, i miglioramenti applicati su PS5 ne migliorano di molto la resa visiva, molto più del solito per questa tipologia di port oldgen", afferma ElAnalistaDeBits.

"Come opinione personale, sceglierei la modalità risoluzione su PS5. È chiaro che questo gioco è stato sviluppato pensando a 30fps e ne vale la pena per i miglioramenti visivi che offre."

Horizon Forbidden West sarà disponibile nei negozi a partire dal 18 febbraio in esclusiva per PS5 e PS4. Se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di leggere la nostra recensione della nuova attesissima esclusiva di Guerrilla Games.