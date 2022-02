Demon Slayer: Stagione 3 confermata ufficialmente da Ufotable

Con la messa in onda dell'ultimo episodio della seconda stagione, che ha concluso l'arco narrativo del quartiere dei divertimenti, Ufotable ha annunciato ufficialmente la terza stagione della serie anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, che coprirà l'arco narrativo del villaggio dei fabbri.

L'annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione di un'immagine, che mostra due dei personaggi chiave della serie, e di un teaser trailer, visibile solo in giappone.

Immagine di annuncio della terza stagione di Demon Slayer

I due personaggi mostrati sono dei Pilastri (i cacciatori di demoni più potenti), Mitsuri e Muichiro, che evidentemente interagiranno con Tanjiro Kamado e i suoi compagni durante le puntate della stagione. Il teaser trailer è composto dalle stesse due immagini, ma con della musica di sottofondo. Per chi non li conoscesse, Mitsuri è il pilastro dell'amore, mentre Muichiro è il pilastro della nebbia.

Per ora non ci sono altre informazioni sulla Stagione 3 di Demon Slayer, che non ha ancora una finestra d'uscita confermata. Considerando comunque il gap di due anni tra la stagione 1 e la stagione 2, con film Mugen Train nel mezzo, crediamo di poter affermare con una certa sicurezza che non la vedremo prima del 2023 (felici di essere smentiti, in questo caso).

La serie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è visibile in streaming su servizi quali Netflix, Amazon Prime Video e Crunchyroll.