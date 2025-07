Avatar: Seven Havens si mostra con una immagine che mostra personaggi e ambientazioni

La serie animata di Avatar ritornerà con una nuova saga, dopo quelle dedicate ad Aang e Korra: parliamo di Avatar: Seven Havens . Ora, Nickelodeon ha messo in mostra una immagine che ci permette di vedere dei personaggi e l'ambientazione.

L'immagine di Avatar: Seven Havens

Avatar: Seven Havens si mostra con una immagine carica di colori e di dettagli. A sinistra vediamo tre personaggi, due umani e una sorta di felino di grandi dimensioni. A destra, invece, vediamo un'ampia città. In prima piano ci sono dei cristalli e in cielo vediamo una aurora boreale.

I personaggi di Avatar: Seven Havens in un deserto roccioso con una città sullo sfondo

La storia di Avatar: Seven Havens seguirà gli eventi di The Legend of Korra, con il mondo fisico e spirituale che si sono fusi in uno solo. La terra è un luogo quasi post-apocalittico e non ci sono più i quattro regni del passato, ma "sette rifugi" (i Seven Havens del titolo) ovvero le ultime città ancora esistenti dove gli umani possono vivere, mentre all'esterno mostri soprannaturali hanno il sopravvento.

Il ruolo dell'Avatar è cambiato, inoltre: se un tempo era simbolo di pace e sapienza, ora è temuto e visto come un portatore di distruzione, visto quanto ha fatto Korra. La nuova Avatar, che di base è un Dominatrice della Terra (è il loro turno, dopo Aria e Acqua), viaggia affrontando nemici umani e spiritici. Notiamo inoltre che le manca una gamba, un dettaglio non da poco per una Dominatrice della Terra che usa il contatto col terreno per esercitare il proprio potere.

Sullo sfondo vediamo invece quello che pare essere il mentore dell'Avatar: non abbiamo molti dettagli, ma abbiamo il sospetto che sia un Dominatore dell'Aria visti i vestiti e la palette cromatica che ricorda molto Aang (giallo/arancio nei vestiti e blu con la freccia in testa). Infine, notiamo l'animale, che pare essere il nuovo compagno/mascotte della serie e, viste le dimensioni, un possibile aiuto negli spostamenti.

Cosa ne pensate di questo "primo sguardo" sulla nuova serie animata di Avatar? Parlando invece della serie TV, ecco la recensione di Avatar: La leggenda di Aang di Netflix.