Nuova ondata di sconti LG UltraGear: ecco sei monitor da non lasciarsi scappare quest'estate

LG torna a stuzzicare gli appassionati con una campagna di sconti che coinvolge alcuni dei suoi monitor da gaming più interessanti: chi possiede (o apre gratuitamente) un account LG Member potrà accedere fino al 10% di sconto già nell'anteprima del carrello, senza dover inserire codici o selezionare voci particolari. A rendere l'iniziativa ancora più allettante c'è però un ulteriore vantaggio riservato ai lettori di Multiplayer.it: digitando il coupon MULTIPLAYER5 in fase di checkout - campo "coupon promozionale" - il prezzo si riduce di un altro 5%. Le due promozioni sono pensate per sommarsi fra loro (ma non si possono combinare con altri voucher): in pratica si parte dal listino ufficiale, si scala fino al 10% automatico per i Member e, subito dopo, si finalizza il conto con il taglio extra legato al nostro codice. Restano invariati tutti i benefit tipici dello store LG: spedizione gratuita in tutta Italia, pagamenti rateizzabili con Klarna, PayPal o Apple Pay e - per chi preferisce un piano più lungo - opzione di finanziamento fino a 40 mesi a tasso agevolato.

LG UltraGear 32GR93U-B, un 32 pollici IPS 4K 144 Hz Questo monitor sposa la risoluzione Ultra HD (3840 × 2160) a un refresh di 144 Hz con tempo di risposta di 1 ms, coniugando la nitidezza indispensabile ai creativi con la fluidità che i gamer esigono. Due porte HDMI 2.1 consentono di sfruttare PlayStation 5 e Xbox Series X a 4K 120 Hz, mentre la DisplayPort 1.4 DSC permette a una GPU moderna di erogare i 144 Hz nativi. La certificazione DisplayHDR 400 regala lampi di luminosità nei titoli open-world, lo stand regolabile facilita la postura corretta in lunghe sessioni di editing e la modalità Reader taglia la luce blu per ridurre l'affaticamento serale. Dai 579€ di listino si scende a 539€ grazie allo sconto Member; dopo aver digitato MULTIPLAYER5 il totale definitivo arriva a 511€. Il monitor UltraGear 32 pollici serie GR93U è acquistabile cliccando su questo link. LG UltraGear 32GR93U-B

LG UltraGear 32G810SA-W, un 32 pollici IPS 4K 144 Hz con WebOS Il gemello smart del modello precedente integra WebOS 24: un telecomando consente di passare da una sessione di gaming a Netflix, Disney+ o YouTube senza toccare il computer. Il pannello IPS 4K a 144 Hz copre il 95 % DCI-P3, mentre il picco DisplayHDR 400 rende vivide esplosioni e HDR di film e serie TV. Oltre alle due HDMI 2.1 e alla DisplayPort, c'è una USB-C video 65 W per collegare un portatile con un solo cavo. Il design "white" con retro zigrinato si sposa con set-up chiari, e il supporto dell'ecosistema LG ThinQ permette di controllare la smart home direttamente dall'OSD. Da 699€ si scende a 617€ in promo; con il nostro coupon MULTIPLAYER5 il prezzo crolla a 582€, rendendolo il monitor-TV 4K 144 Hz il più completo del catalogo LG. Il monitor UltraGear 32 pollici serie G810SA è acquistabile cliccando su questo link. LG UltraGear 32G810SA-W

LG UltraGear 32GS85Q-B, un 32 pollici Nano IPS QHD 180 Hz Il pannello Nano IPS Black porta il contrasto statico a 2000:1 senza sacrificare la copertura DCI-P3 (98 %). In QHD la GPU è alleggerita, permettendo di saturare i 180 Hz nativi con frame-time stabili; il tempo di risposta di 1 ms evita scie, mentre Dynamic Action Sync e Black Stabilizer riducono l'input-lag e illuminano le ombre. Lo stand tri-direzionale consente l'uso verticale per chat, coding o streaming, e il software OnScreen divide automaticamente le finestre per chi lavora in multitasking. Il listino di 379€ scende a 334€ (Member) e, una volta inserito MULTIPLAYER5, si assesta a 316€: un prezzo convincente per un 32 pollici ad alto refresh con resa da IPS premium. Il monitor UltraGear 32 pollici serie GS85Q è acquistabile cliccando su questo link. LG UltraGear 32GS85Q-B

LG UltraGear 34GP63AP-B, un 34 pollici VA WQHD 160 Hz curvo Con un raggio di curvatura di 1500 R, questo ultrawide avvolge il campo visivo. Il pannello VA offre un contrasto nativo di 3000:1, esaltando panorami scuri; il refresh di 160 Hz supera i tradizionali 144 Hz e fa la differenza in molti giochi. La risoluzione WQHD (3440 × 1440) libera spazio laterale per mappe, chat o strumenti di streaming senza dover ricorrere a un secondo schermo. HDR10, Reader Mode e Black Stabilizer completano la dotazione, mentre il prezzo passa da 309€ a 288€ in promo e scende a 273€ col coupon MULTIPLAYER5: difficile chiedere di meglio in rapporto tra centimetri, refresh e costo. Il monitor UltraGear 34 pollici serie GP63AP è acquistabile cliccando su questo link. LG UltraGear 34GP63AP-B

LG UltraGear 27GS75Q-B, un 27 pollici IPS QHD 200 Hz overclock Il 27 pollici QHD con overclock a 200 Hz offre uno sweet-spot per i giocatori competitivi che vogliono più dei 144 Hz ma temono il salto ai costosi 240 Hz 4K. Il pannello IPS restituisce colori neutri e un nero più profondo rispetto alle generazioni precedenti, mentre la latenza di 1 ms e il supporto Adaptive-Sync evitano artefatti nelle sparatorie sopra i 180 fps. L'HDR10 dona colore alle luci, lo stand full-ergonomic permette la modalità portrait per dashboard Twitch e il design borderless facilita configurazioni multi-monitor. Il costo di 209€ cala a 195€ (Member) e tocca 184€ con MULTIPLAYER5: un ottimo ingresso nel mondo dei 200 Hz. Il monitor UltraGear 27 pollici serie GS75Q è acquistabile cliccando su questo link. LG UltraGear 27GS75Q-B

LG UltraGear 27GS60QC-B, 27 pollici VA QHD 180 Hz curvo Se cercate una curva moderata senza spendere troppo, il 27GS60QC-B propone un raggio 1800 R, risoluzione QHD e refresh 180 Hz. Il VA garantisce un contrasto di 3000:1, ideale per horror e MOBA dai colori saturi, mentre la risposta di 1 ms MPRT e FreeSync tengono al riparo da scie e tearing. La modalità DAS abbassa l'input-lag, Black Stabilizer illumina le ombre e il trattamento antiriflesso fa sparire la luce che viene dalle spalle. Da 169€ si scende a 157€ in promo e a 149€ col coupon MULTIPLAYER5: probabilmente il modo più economico per entrare nel mondo QHD ad alto refresh con schermo curvo. Il monitor UltraGear 27 pollici serie GS60QC è acquistabile cliccando su questo link. LG UltraGear 27GS60QC-B

Sconti da non perdere La combinazione tra sconto base e codice promozionale resterà valida solo fino al 20 agosto. Una volta superata la data, i listini torneranno al valore pieno. Che siate content creator alla ricerca di un 4K 144 Hz o giocatori competitivi in caccia del miglior rapporto Hertz-euro, questo è il momento di aggiungere al carrello, inserire MULTIPLAYER5 e completare l'ordine: gli sconti passano, un buon monitor resta sulla scrivania per anni.