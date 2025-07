Artista giapponese ammette di essere un stupratore di minorenni e vede sfumare tutte le sue collaborazioni

Il famoso artista giapponese Gaou , attivo anche in ambito videoludico, ha ammesso che le accuse contro di lui di aver stuprato una minorenne sono vere, tanto che ora sta perdendo tutte le collaborazioni in cui era coinvolto , prima tra tutte quella con il colosso dell'editoria giapponese Kadokawa. Proprio quest'ultima ha rilasciato una dichiarazione il 23 luglio in merito alla questione, affermando di aver ricevuto conferma diretta da Gaou che "le recenti notizie su di lui sono veritiere".

I fatti

Il 29 giugno un influente streamer giapponese ha accusato Gaou (40 anni) di aver avuto rapporti sessuali con una ragazza di 14 anni, citando la testimonianza della vittima stessa. Sebbene i precedenti resoconti in cui Gaou ammetteva il fatto fossero difficili da verificare a causa della loro circolazione sui social media e sui tabloid giapponesi, la dichiarazione di Kadokawa conferma il fatto.

Uno dei manga cui ha lavorato Gaou

In risposta all'incidente, Kadokawa ha deciso di prendere misure drastiche, rimuovendo Gaou dal suo ruolo di illustratore per la serie di light novel "I May Be a Guild Receptionist, But I'll Solo Any Boss to Clock Out on Time". Inoltre, la pubblicazione del titolo (che attualmente conta otto volumi) sarà interrotta e le copie fisiche attualmente in circolazione verranno ritirate dagli scaffali.

Kadokawa si scusa con lo scrittore della light novel, Mato Kousaka, che non ha nulla a che fare con lo scandalo. La loro serie dovrebbe essere ripubblicata e ristampata in futuro con le illustrazioni di un nuovo artista.

Inoltre, Kadokawa ritirerà e interromperà la distribuzione dell'artbook di Gaou "Selfie Girl: Gaou Illustration Book" e rimuoverà dalle piattaforme digitali la serie di visual novel "Hallelujah Vamp", da lui illustrata.

Gaou di suo è coinvolto in molti altri progetti, inclusa la caratterizzazione di famosi VTuber, lo scandalo che lo circonda è diventato enorme e sta praticamente perdendo tutte le sue collaborazioni. Ad esempio, l'editore di giochi DMM Games ha recentemente annunciato che sta valutando la sostituzione dei design dei personaggi da lui realizzati nel gioco TRPG "Girls Creation: Geijutsu Kitan".

A peggiorare le cose ci hanno pensato alcuni suoi manga indipendenti, o doujinshi, in cui praticamente Gaou sembra descrivere il suo comportamento. Ad esempio, in una postfazione aveva scritto che "le ragazze provenienti da famiglie disfunzionali diventano dipendenti dallo stare con uomini anziani per colmare i vuoti nei loro cuori".

Insomma, sembra proprio che sia un caso in cui arte e artista corrispondono più di quanto si pensasse, guardando anche al gran numero di personaggi femminili dai tratti infantili che ha realizzato.