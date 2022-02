Horizon Forbidden West, svelati i Trofei, è un Platino piuttosto facile

Ora che l'embargo delle recensioni di Horizon Forbidden West è terminato, stanno emergendo in rete tantissimi nuovi dettagli sulla nuova esclusiva PS5 e PS4 di Guerrilla Games. E tra questi c'è anche l'elenco completo dei Trofei ottenibili esplorando l'Ovest Proibito.

In totale in Horizon Forbidden West potrete conquistare 59 Trofei. Oltre quello di Platino, 50 sono di bronzo, 7 di argento e solo uno è oro. L'elenco completo è stato condiviso da PowerPyx a questo indirizzo, che si è guardato bene dal riportare i titoli e le descrizioni di quelli legati alla storia, dunque non troverete spoiler sulla trama.

Horizon Forbidden West, siete pronti a scalare tutti gli esemplare di Collolungo per ottenere il Trofeo di Platino?

Non ci sono trofei legati alla difficoltà, dunque potrete ottenerli tutti a quella più bassa. In generale si tratta di un Platino semplice, ma dispendioso in termini di tempo, anche se fortunatamente non dovrete esplorare in lungo e in largo per trovare tutti i collezionabili. Oltre a portare Aloy al livello 50 (non sappiamo se è il massimo) è necessario trovare tutti gli esemplari di Collolungo sparsi per la mappa, completare tutti i Calderoni, le sfide della Loggia (ma non per forza con il grado più alto), tutte le sfide di combattimento e uccidere almeno una volta ogni specie di macchina.

Horizon Forbidden West, come spiega PowerPyx, ha diverse tipologie di collezionabili e attività secondarie da completare, ma fortunatamente in molti casi non dovrete completarle al 100% per ottenere il trofeo dedicato. Ad esempio, basta ripulire un accampamento di Ribelli per ottenere il relativo obiettivo e lo stesso vale per le Black Box, le torri di segnalazione, le sfide arena e così via, il che riduce drasticamente il tempo necessario per ottenere il Platino di Horizon Forbidden West, se questo è il vostro obiettivo.

Horizon Forbidden West sarà disponibile dal 18 febbraio nei negozi in esclusiva per PS5 e PS4. Se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di leggere la nostra recensione della nuova esclusiva PlayStation di Guerrilla Games.