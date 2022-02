Genshin Impact, Update 2.5: data e orario della manutenzione, 600 Primogems gratis in arrivo

A pochi giorni dal lancio dell'Update 2.5 di Genshin Impact, miHoYo ha annunciato data e orario della manutenzione programmata che anticiperà il lancio dell'atteso aggiornamento, che tra le novità include anche Yae Miko come personaggio giocabile. I lavori sui server di gioco inizieranno durante la notte del 15 febbraio e dureranno alcune ore, durante le quali non potrete effettuare il log-in. In compenso al termine della manutenzione saranno disponibili due bonus di Primogem gratis per tutti.

Stando ai dettagli condivisi da miHoYo, la manutenzione programmata dei server di Genshin Impact inizierà alle 23:00 di domani, martedì 15 febbraio. I lavori, salvo imprevisti, dureranno 5 ore. Dunque sarà possibile loggare nuovamente nel gioco a partire dalle 04:00 di mercoledì 15 febbraio, una volta scaricato e installato l'Update 2.5. Come di consueto si tratta di un orario decisamente comodo per i giocatori italiani, a meno che non vi piaccia fare le ore piccole.

Genshin Impact, l'artwork ufficiale della versione 2.5

Come da tradizione, al termine della manutenzione, per ricompensare la pazienza dei giocatori, miHoYo regalerà un bonus di 300 Primogem (60 per ogni ora di down dei server), a cui se ne aggiungeranno altre 300 per la risoluzione di problemi all'interno del gioco. Dunque in totale parliamo di 600 Primogem, che potranno riscattare tutti i giocatori di Genshin Impact che hanno raggiunto almeno l'Adventure Rank 5 o superiore, tramite la casella delle email interna del gioco, accessibile dal menu di Paimon.

Si tratta di un tesoretto di Primogem che farà sicuramente comodo a tutti coloro che hanno intenzione di prendere Yae Miko e/o Raiden Shogun nel rerun del banner che si svolgerà durante la seconda fase del ciclo vitale dell'Update 2.5 di Genshin Impact.