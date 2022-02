Genshin Impact: trailer dell’update 2.5 e le novità annunciate tra banner, rerun ed eventi

Con una diretta su Twitch, miHoYo ha presentato le novità in arrivo con l'atteso Update 2.5 di Genshin Impact. L'aggiornamento, tra le altre cose, introdurrà Yae Miko come personaggio giocabile, vedrà il ritorno dei banner di Raiden Shogun e Kokomi, un nuovo Weekly Boss e molto altro ancora. Qui sopra potrete ammirare il trailer con le ultime novità annunciate.

L'update 2.5 di Genshin Impact si intitola "When the Sakura Bloom" e sarà disponibile a partire da mercoledì 16 febbraio. Tra una novità e l'altra, come al solito miHoYo ha fornito una nuova serie di codici promozionali grazie ai quali potrete ottenere gratuitamente 300 Primogem e non solo.

Yae Miko sarà disponibile durante la prima fase del ciclo vitale dell'Update 2.5, mentre nella fase 2 ci saranno i rerun dei banner di Raiden Shogun e Sangonomiya Kokomi.

Yae Miko è un personaggio 5 stelle che usa l'elemento Electro e combatte con un'arma di classe Catalyst. Il suo attacco caricato emette una scarica di fulmini in linea retta che colpisce ad area, utile per colpire gruppi di nemici o ripetutamente avversari di grossa taglia. L'Elemental Skill invece consiste in uno scatto con teletrasporto, ripetibile fino a tre volte, dopo il quale il Miko lascia dietro di sé un artefatto elettrico che causa danni a nemici nelle vicinanze. L'Elemental Burst invece genera un potentissimo lampo dal cielo, che infligge danni ingenti ad area, potenziati in base al numero di artefatti elettrici presenti in campo.

Tra le novità dell'Update 2.5 di Genshin Impact ci sarà anche una nuova quest legata a Raiden Shogun e una per Yae Miko collegate alla storia di Inazuma, così come un nuovo Weekly Boss, che ricorda una versione potenziata di Raiden Shogun, che i giocatori potranno affrontare e scoprirne i segreti solo completando le quest precedentemente citate. Inoltre a Enkanomiya apparirà una nuova categoria di nemici, una sorta di cavalieri corazzati.

L'evento principale dell'Update 2.6 è "Three Realms Gateway Offering", che richiede di esplorare Enkanomiya e indagare su una nebbia corrosiva, con enigmi e nemici da sconfiggere nel mezzo. In palio ci sono Primogem, una Crown of Sight e materiali vari.

L'altro evento degno di nota è "Divine Ingenuity", in cui i giocatori potranno creare dei Domain personalizzati, modificando il layout degli ambienti, modificare i criteri per il completamento, attivare modificatori. Le proprie creazioni possono poi essere condivise con altri giocatori. In "Of Drink A-Dreaming", invece i giocatori diventeranno dei baristi della taverna di Mondsdat, mixando gli ingredienti per creare bevande per i clienti. "Hyakunin Ikki" invece è un evento più classico, con sfide di combattimento a punteggio.

Durante la live inoltre è stato confermato che l'aggiornamento successivo di Genshin Impact, l'Update 2.6, darà modo ai giocatori di esplorare l'area "The Chasm", con nuovi tesori da scoprire e nemici da affrontare, come ad esempio il Ruin Serpent.