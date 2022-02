It Takes Two ha venduto cinque milioni di copie, annuncia Hazelight Studios

It Takes Two, il gioco dell'anno 2021 per i The Game Awards 2021, ha venduto la bellezza dei cinque milioni di copie, come annunciato dall'account Twitter ufficiale di Hazelight Studios, la software house che l'ha sviluppato.

"5... It Takes Two ha venduto cinque milioni di copie! Come team di sviluppo siamo basiti dal solo pensiero di quante persona si siano divertite con il nostro gioco!"

Si tratta di un risultato di tutto rispetto, considerando che il gioco è solo cooperativo e non ha certamente ricevuto il marketing di un tripla A (nonostante recentemente se ne sia parlato molto per i tanti premi che ha ricevuto).

Vendite così alte sono ottime anche in prospettiva dell'annunciato film. Insomma, Josef Fares e i suoi possono essere felici del risultato ottenuto, da quello che comunque è stato riconosciuto quasi universalmente come un titolo di altissima qualità e molto profondo.

Per maggiori dettagli, leggete la nostra recensione di It Takes Two.