Dying Light 2 è primo su Steam, superati i 180.000 giocatori contemporanei

Dying Light 2: Stay Human a quanto pare è stato accolto a braccia aperte dai giocatori PC. Al momento l'ultima fatica di Techland su Steam ha superato quota 180.000 giocatori connessi contemporaneamente ed è primo nella classifica dei giochi più venduti.

Stando ai dati forniti da SteamDB, nel momento in cui scriviamo Dying Light 2: Stay Human ha 184.093 giocatori contemporanei attivi. Al momento è quinto nella classifica dei giochi con più utenti attivi, dietro ad Apex Legends e sopra a Yu-Gi-Oh! Master Duel. Numeri davvero notevoli per un gioco singleplayer, dunque.

Per fare un confronto, il primo Dying Light ha raggiunto un picco massimo di 45.876 utenti contemporanei, mentre il porting di God of War per PC, per citare un altro gioco recente molto atteso, non è andato oltre i 73.529 utenti contemporanei.

Come accennato in apertura, in queste ore Dying Light 2: Stay Human è primo nella classifica dei giochi più venduti su Steam, con i pacchetti Founder di Lost Ark al secondo e terzo posto, mentre Elden Ring è quarto.

Insomma, Dying Light 2: Stay Human è stato accolto con grande entusiasmo dai giocatori, nonostante i voti della stampa internazionale siano positivi, ma non entusiasmanti. Se non lo avete fatto, inoltre, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Dying Light 2.

Dying Light 2 è disponibile da oggi per PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One, con la versione Cloud per Nintendo Switch che sarà disponibile nel corso del 2022.