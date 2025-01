La serie di Dying Light ha raggiunto un numero di giocatori enorme

La serie di Dying Light ha totalizzato oltre 45 milioni di giocatori: lo ha annunciato Techland nell'ambito delle celebrazioni per il decimo anniversario del franchise, mentre si avvicina a grandi passi l'uscita del prossimo capitolo, The Beast.

"Il primo capitolo ha cambiato per sempre il panorama dei survival horror a base open world, spingendolo verso nuovi livelli con l'introduzione della doppia esperienza diurna e notturna, che da allora è diventata un punto fermo per il brand", si legge nel comunicato stampa.

"I numeri registrati finora sono straordinari: dal lancio dell'originale Dying Light, nel 2015, i giocatori hanno eliminato 67 miliardi di zombie e racimolato oltre un miliardo di ore di gioco", continua la nota, rivelando poi la realizzazione di uno speciale video dedicato alla community.

Techland ha inoltre promesso l'arrivo di aggiornamenti gratuiti sia per il primo che per il secondo capitolo della saga. "Faremo tornare gli eventi in Dying Livght, aggiungeremo nuove ricompense e, nonostante gli anni passati, stiamo lavorando a un update per migliorare ulteriormente il gioco."

Per quanto riguarda invece Dying Light 2: Stay Human, vedremo "ulteriori modifiche apportate al prologo e la disponibilità permanente della modalità roguelike cooperativa Tower Raid, in cui i giocatori devono superare sfide come scalare un edificio per raggiungere la cima raccogliere il bottino."