Un video di Dying Light mostra i miglioramenti grafici del Retouched Update

Per chi non lo sapesse, per festeggiare il decimo anniversario della pubblicazione del primo gioco della serie, Techland ha pubblicato un aggiornamento gratuito - appunto il Retouched Update - che, pur non essendo una remaster vera e propria, migliora diversi aspetti del comparto grafico sia su PC che su console PlayStation e Xbox.

Novità anche per il comparto sonoro

Come si può osservare nel filmato realizzato da ElAnalistaDeBits, in alcuni casi si notano miglioramenti davvero apprezzabili, come quelli relativi alla qualità delle texture e alla draw distance. In particolare, è evidente un netto miglioramento dell'illuminazione.

Sebbene non sia percepibile direttamente da questo video, l'aggiornamento include anche una remaster della colonna sonora e introduce nuove tracce e suoni ambientali, rendendo l'esperienza complessiva ancora più coinvolgente.

Insomma, trattandosi di un aggiornamento completamente gratuito, è un'ottima iniziativa da parte di Techland - anche in vista dell'uscita estiva di Dying Light: The Beast, che vedrà il ritorno di Kyle Crane come protagonista. Il nuovo gioco sarà disponibile a partire dal 22 agosto su PS5, Xbox Series X|S e PC, mentre le versioni per PS4 e Xbox One arriveranno entro la fine dell'anno.