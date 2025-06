LG sfida Samsung: monitor OLED QHD da 540Hz in sviluppo, inizia la produzione di quelli con Primary RGB Tandem

I monitor con WOLED di quarta generazione

Presentata a gennaio 2025, la tecnologia di pannelli OLED di quarta generazione (WOLED) di grandi dimensioni è in grado di offrire fino a 4.000 nit di luminosità, utilizzando una nuova struttura a strati che include due strati di emettitori blu e altri due strati, uno con emettitori rossi e uno con emettitori verdi. LGD si riferisce a questa architettura come una "struttura Primary RGB Tandem".

La struttura Primary RGB Tandem

Il già citato modello da 27 pollici a 280Hz offre invece una luminosità di picco di 1.500 nit, ma secondo LG offre il più alto tasso di riproduzione del colore tra i pannelli OLED esistenti (99,5%). L'azienda ha anche incorporato una pellicola speciale e migliorato la struttura interna del pannello per ridurre i riflessi dello schermo, e afferma che il nuovo pannello blocca il 99% dei riflessi di luce interni ed esterni. Il nuovo pannello dovrebbe inoltre mantenere una qualità dell'immagine perfetta senza distorsioni cromatiche anche in condizioni di illuminazione di 500 lux - la luminosità di un soggiorno in pieno giorno. Questo ha permesso al pannello di ottenere le certificazioni per "Perfect Black", "Perfect Color" e "100% Color Fidelity" da organizzazioni globali come UL Solutions e Intertek.

Oltre a questo pannello, LGD ha sviluppato un pannello per monitor OLED che supporta una frequenza di aggiornamento di 540Hz con risoluzione QHD. I precedenti pannelli di LG supportavano fino a 480Hz, mentre il Samsung Odyssey OLED G6 è stato il primo monitor OLED a 500 Hz. Utilizzando la tecnologia proprietaria Dynamic Frequency & Resolution (DFR) dell'azienda, il pannello può raggiungere fino a 720Hz con risoluzione HD. Il pannello a 540Hz entrerà in produzione di massa nella seconda metà del 2025.

Voi che ne pensate di questi annunci? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto LG sta mettendo tanti soldi proprio sui nuovi pannelli Primary RGB Tandem OLED.