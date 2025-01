Panasonic Z95B è il nuovo TV OLED con tecnologia RGB Tandem: ecco tutte le novità, anche per il gaming

Disponibile nei formati da 55", 65" e 77", questo dispositivo si propone come soluzione di intrattenimento completa, in grado di soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo, dagli appassionati di cinema ai videogiocatori.

Le caratteristiche del Panasonic Z95B

Il cuore del Z95B è il pannello Primary RGB Tandem, una tecnologia LG Display di nuova generazione che, abbinata al sistema di raffreddamento ThermalFlow di Panasonic, promette un notevole miglioramento nella luminosità (fino a 4.000 nit), nel contrasto e nella resa cromatica. L'obiettivo è offrire immagini vivide e realistiche, con una profondità di colore senza precedenti. A ciò si aggiunge la modalità Prime Video Calibrated Mode, il ritorno della calibrazione Calman e il supporto ISFccc, elementi che contribuiscono a una fedeltà cromatica impeccabile.

Panasonic Z95B

Anche il design è stato curato nei minimi dettagli. Il Z95B presenta un'estetica moderna e minimale, con un retro piatto e l'utilizzo di materiali premium. Dettagli come le coperture dei terminali removibili, il piedistallo girevole e la ridotta profondità per il montaggio a parete lo rendono facilmente integrabile in qualsiasi ambiente domestico. Non è sottile, ma Panasonic ha riprogettato il sistema audio, introducendo nuovi altoparlanti line array, laterali e up-firing, per un'esperienza sonora immersiva a 360 gradi. L'audio, calibrato dagli ingegneri di Technics, viene presentato come "potente e avvolgente, in grado di ricreare l'atmosfera di una vera sala cinematografica".

Il sistema operativo è Fire TV ed è compatibile con Apple AirPlay e Apple Home. Inoltre include funzionalità come il Penta Tuner, la registrazione USB e un telecomando con pulsanti dedicati per un controllo intuitivo. Per i giocatori, poi, il Z95B offre il supporto per AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-SYNC, una latenza minima e un refresh rate fino a 144Hz. La modalità True Game Mode assicura poi che i giochi vengano visualizzati esattamente come concepiti dagli sviluppatori.

Il processore HCX Pro AI MK II, con supporto al 4K Remaster Engine, ottimizza la nitidezza delle immagini e riduce il rumore, mentre Dolby Vision IQ con Precision Detail migliora il contrasto e la profondità. Non manca il supporto a Dolby Atmos per un audio tridimensionale.

