Il trailer di Nintendo Switch 2 è stato già visto da milioni di persone

Il trailer di annuncio di Nintendo Switch 2, in cui la console è stata ufficialmente presentata al mondo, dopo mesi di voci di corridoio che per la gran parte sono state confermate, ha accumulato molti milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore. Più precisamente, il trailer pubblicato da Nintendo of America è stato visto 14.963.698 di volte al momento di scrivere questa notizia. Se ci aggiungiamo le visualizzazioni dei trailer pubblicati da tutti gli altri canali di Nintendo, si superano ampiamente i 20 milioni totali. Il trailer giapponese, ad esempio, ha fatto più di 5 milioni di visualizzazioni.