Nintendo Switch 2: facciamo il punto su quello che sappiamo della console, tra informazioni ufficiali e rumor

Si parla di Nintendo Switch 2 da anni ormai, nella maggior parte dei casi sotto forma di rumor e indiscrezioni, con nel mezzo qualche presunta fuga di notizie e una piccola manciata di informazioni arrivate direttamente dalla casa di Kyoto. Ma finalmente ci siamo: che si tratti di giorni o settimane, a breve Nintendo presenterà finalmente al pubblico la sua prossima console. Ovviamente noi resteremo vigili, pronti a riportarvi ogni novità sulle nostre pagine non appena possibile, ma nel frattempo vi proponiamo un riepilogo di tutte le informazioni più interessanti emerse finora sul successore di Switch: dai (pochi) dettagli ufficiali condivisi da Nintendo stessa, fino ai rumor più credibili emersi in rete negli ultimi mesi, che ovviamente è bene non prendere come oro colato.

A quando l'annuncio e la data di uscita di Nintendo Switch 2? Partiamo da una delle pochissime informazioni certe relative a Nintendo Switch 2: la console verrà annunciata entro e non oltre la fine di marzo. Lo ha confermato il presidente Shuntaro Furukawa a maggio dello scorso anno, quando durante una riunione con gli azionisti ha riferito che la console verrà presentata entro l'anno fiscale in corso, che terminerà per l'appunto il 31 marzo. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Tuttavia, forse non dovremo attendere così a lungo: giusto ieri lo youtuber e insider NateTheHate ha riferito che la console verrà presentata questa settimana, per la precisione giovedì 16 gennaio, un dettaglio tra l'altro corroborato anche dal giornalista Tom Warren di The Verge. Inoltre, sia secondo le fonti di NateTheHate che del portale Video Games Chronicle, l'annuncio dovrebbe avvenire con un breve teaser trailer focalizzato sulla console in sé, svelandone dunque il design e le caratteristiche principali, ma senza entrare troppo nei dettagli, con data di uscita, prezzo e giochi disponibili al lancio che saranno al centro di una presentazione più corposa in programma in un secondo momento, forse a febbraio o addirittura a marzo. Per quanto riguarda la data di uscita, l'unica informazione certa è che Nintendo Switch 2 approderà sugli scaffali dei negozi nel 2025. Quando di preciso è ancora un mistero, con indiscrezioni discordanti sul mese di lancio. Tuttavia, in generale tutti i rumor sembrano puntare a un debutto nei negozi durante il secondo trimestre dell'anno, tra aprile e giugno.

Nintendo Switch 2: dimensioni e design, squadra che vince non si cambia? Della prossima console di Nintendo ormai si parla da anni in tutte le salse, ma tutti concordano su un elemento: sarà un successore diretto dell'attuale Switch, ovvero manterrà in larga parte invariato il suo design e le sue caratteristiche principali, pur con le dovute migliorie, nuove funzionalità e un hardware più prestante sotto la scocca. Salvo clamorose sorprese parliamo dunque di una console portatile composta da uno corpo centrale dotato di schermo a cui si collegano alle estremità due controller, i Joy-Con, che volendo è possibile usare separatamente tramite connessione wireless o condividerli con un amico per giocare in multiplayer a schermo condiviso. Ovviamente, sarà anche possibile inserire la console all'interno di una base, che ha la funzione sia di caricare la batteria della console che di trasmettere il segnale video e audio a un TV o un monitor, trasformandola di fatto in una console fissa. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Per il resto entriamo nel reame dei leak e dei rumor da prendere assolutamente con le pinze. Le prime immagini non ufficiali della console sono iniziate a circolare a settembre dello scorso anno, quando sono apparsi in rete gli scatti di un render della console provenienti dalla Cina, la cui veridicità è stata corroborata dalle fonti della testata VGC. Queste immagini (il post qui sopra) mettono in evidenza una form factor molto simile a quello della console originale, ma con alcune importanti differenze. Quella più evidente è che il dispositivo sembra leggermente più grande del suo predecessore, confermando le voci di corridoio che parlano di uno schermo schermo LCD da 8 pollici, contro i 6,2" di Nintendo Switch base e dei 7" della variante OLED. Inoltre, è presente una porta USB aggiuntiva sulla parte superiore, che pare sarà destinata alla ricarica della console mentre la si utilizza in modalità portatile. Il dock dovrebbe essere simile a quello del primo Switch, ma con un design più tondeggiante e alimentazione tramite un caricatore da 60W, anziché 39W. Alla fine dell'anno scorso il produttore di accessori Dbrand ha presentato la sua custodia Killswitch, pensata per contenere proprio Nintendo Switch 2. Il prodotto è stato presentato con delle immagini che lasciano intravedere il corpo della console, che appare sostanzialmente identico a quello mostrato dai render trapelati in rete a settembre. A detta del CEO Adam Ijaz, questo prototipo è basato sulle attuali dimensioni della console sulla base di una scansione 3D fatta su un'unità reale, almeno stando al CEO della compagnia Adam Ijaz. Un'immagine della custodia Killswitch di Ddbrand, che mostra in trasparenza il potenziale design di Nintendo Switch 2 Facciamo un salto temporale fino a pochi giorni fa, quando Genki, un altro produttore di accessori, ha presentato la sua nuova linea di prodotti per Nintendo Switch 2 al CES 2025 di Las Vegas, la più grande fiera di tecnologia al mondo, assieme a un mockup dettagliato della console, con tanto di Joy-Con magnetici (di cui parleremo a breve), offrendo così anche delle indicazioni sulle dimensioni del dispositivo: si parla di 271 x 116,4 x 31,4 mm - controller inclusi - contro i 239 x 102 x 28,4 mm del modello base di Switch, mentre la diagonale effettiva dello schermo sarebbe di 8,4 pollici. Se l'obiettivo dell'azienda era farsi pubblicità facendo leva sull'entusiasmo e la curiosità che circonda la console, senza dubbio è stato centrato alla grande: nel giro di poche ore immagini e video di questa replica hanno fatto il giro del web, costringendo persino un portavoce di Nintendo a commentare la questione, puntualizzando che si tratta di materiale non ufficiale, senza però smentirne effettivamente la veridicità. Non solo, intervistato da varie testate tra cui IGN, il CEO di Genki e alcuni rappresentati della compagnia hanno confermato che anche il loro mockup si basa su una console reale, arrivando persino a suggerire che sarebbe possibile acquistarla sul mercato nero con i giusti mezzi. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post È importante precisare che successivamente l'azienda ha fondamentalmente ritrattato le sue dichiarazioni, riferendo al portale giapponese Game Spark di non aver mai visto un Nintendo Switch 2 reale e di non possedere informazioni certe sulle console, ma il tempismo di questo commento è senza dubbio sospetto, considerando che apparentemente sono arrivati dopo un'amichevole visita degli agguerriti avvocati di Nintendo allo stand di Genki al CES. Insomma, per alcuni questo dietrofront suona più come una conferma che non come una smentita.

Joy-Con magnetici, il mistero del pulsante “C” e funzionalità da mouse Basandoci sui render e i mockup sopracitati, allo stesso modo anche i Joy-Con di Switch 2 dovrebbero avere una disposizione dei tasti molto simile alla precedente console e delle dimensioni leggermente maggiori, nonché un inedito sistema di aggancio magnetico. A differenza dell'inserimento a incastro con carrello del primo Switch, pare che i controller non si attaccheranno ai lati della console tramite dei connettori fisici, bensì sfrutteranno un sistema a base di magneti e connessione via wireless, il che dovrebbe garantire una maggiore semplicità di utilizzo. Nintendo Switch OLED (sopra) a confronto con un mockup di Switch 2 (sotto) Non solo, sul retro dei Joy-Con è presente in alto un pulsante laterale necessario per scollegare con praticità i controller senza forzarli, mentre nella parte frontale del controller di destra è presente un nuovo pulsante, chiamato "C", posizionato direttamente sotto a quello "HOME". A cosa serve? Bella domanda! Per ora non ci sono ipotesi concrete, ma prima un portavoce di Genki ha suggerito che potrebbe essere collegato a una sorta di fotocamera. Tuttavia, la novità più interessante emersa dai leak e dalle dichiarazioni di Genki potrebbe essere rappresentata da un sensore ottico inserito all'interno del canale di montaggio di uno o entrambi i Joy-Con, che avrebbe la funzione di trasformare il controller in una sorta di mouse, come possiamo vedere nell'esempio qui sotto. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Se confermato, le applicazioni in gioco potrebbero essere interessantissime. Ad esempio, pensate una possibile integrazione con titoli come Splatoon, Metroid o degli strategici e dei gestionali, notoriamente più comodi da giocare tramite un mouse. Tra l'altro, ciò potrebbe convincere gli sviluppatori di giochi solitamente confinati o che hanno il loro pubblico di riferimento su PC ad eseguire delle conversioni per Switch 2 proprio facendo leva su questa funzionalità.

Specifiche e performance: Nintendo Switch 2 sarà più potente di PS4 e compatibile con il DLSS? Se dal punto di vista del design e delle dimensioni Nintendo Switch 2 pare non avere più grandi segreti grazie a tutte le informazioni trapelate finora, al momento è molto più difficile avere un quadro preciso sulle potenziali prestazioni della console. Digital Foundry, una testata specializzata nelle analisi tecniche di hardware e videgiochi, tramite le sue fonti afferma che anche la nuova console di Nintendo sarà basata su hardware di NVIDIA. Più nello specifico pare monterà una versione personalizzata del SoC T234, chiamata T239, basata su una CPU ARM A78C a otto core e un'unità grafica personalizzata basata sull'architettura Ampere delle schede video RTX 30. Sulla base di queste informazioni, i tech enthusiast affermano che Nintendo Switch 2 potrebbe essere a metà strada tra la potenza di una PS4 - PS4 Pro e una PS5. Chiaramente si tratta di una stima da non prendere troppo alla lettera e ci sono molte variabili da tenere in considerazione, come ad esempio un possibile limite alle prestazioni in modalità portatile per garantire una durata della batteria accettabile e i benefici derivati dalla possibile integrazione del DLSS. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Per chi non lo sapesse, quest'ultimo è l'acronimo di Deep Learning Super Sampling, e si tratta di una tecnologia di upscaling basata sull'IA, diventata ormai centrale nell'ambito del gaming su PC grazie agli enormi benefici offerti. Detta in maniera molto semplice, grazie al DLSS la console potrebbe renderizzare i giochi a una risoluzione nativa più bassa per poi eseguire l'upscaling a una superiore tramite l'intelligenza artificiale, riducendo in modo sostanziale il carico di lavoro e garantendo prestazioni e/o una qualità dell'immagine superiore. Per Digital Foundry, Switch 2 dovrebbe poter accedere alla stessa suite di funzionalità del DLSS delle GPU RTX 30, dunque non sarà presente la Frame Generation, ma la console dovrebbe riuscire tranquillamente a raggiungere i 1440p e i 60 fps, mentre il 4K potrebbe essere un target proibitivo per via dell'hardware alla base del dispositivo. Infine, stando a un'immagine che immortala il presunto database interno della catena di negozi GameStop, Nintendo Switch 2 pare sarà compatibile con le schede di memoria MicroSD Express, che dovrebbero garantire tempi di caricamento e per la gestione dei file più rapidi rispetto a quelle standard. Anche in questo caso parliamo di un dettaglio tutto da verificare e a ogni modo è difficile prevedere in quale misura queste schede offriranno dei vantaggi.

Nintendo Switch 2 sarà retrocompatibile? Dopo tante indiscrezioni torniamo finalmente a parlare di dettagli ufficiali. Come annunciato dal presidente Shuntaro Furukawa, Nintendo Switch 2 sarà retrocompatibile con i giochi del suo predecessore, un dettaglio che potrebbe fare felici molti possessori della console attuale. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Non solo, anche il servizio e la struttura di Nintendo Switch Online sarà trasportata nella prossima generazione. Di conseguenza, salvo possibili limitazioni ed eccezioni di sorta, sarà possibile giocare a tutti i titoli acquistati su Switch, siano essi in formato fisico o delle copie digitali acquistate tramite l'eShop, anche sulla nuova console.