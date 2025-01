Un produttore svela il possibile mese di uscita di Nintendo Switch 2, sarebbe già reperibile sul mercato nero

Oltre a presentare al CES 2025 una possibile replica molto dettagliata di Nintendo Switch 2, il produttore di accessori Genki a quanto pare avrebbe condiviso una serie di informazioni con il portale francese Numerama, tra cui il potenziale mese di uscita della console.

Stando a quanto riportato dalla testata, Genki ha riferito di avere in produzione otto accessori per Nintendo Switch 2 e ha in programma di lanciarli nei negozi in concomitanza con il debutto della console, previsto per aprile 2025, stando alle informazioni in suo possesso.