Microsoft vuole combinare "il meglio di Xbox e Windows insieme" per i portatili, già da quest'anno

L'intenzione della compagnia è di abbattere le barriere tra l'esperienza Windows e Xbox, per rendere il sistema operativo più semplice e intuitivo, in particolare sui dispositivi portatili che si stanno diffondendo in ambito PC e che si pongono a metà strada tra console e PC da gaming.

Ronald, che è stato già il progettista principale di Xbox Series X e Series S, ha preso parte alla presentazione "The Future of Gaming Handelds" , particolarmente incentrata su dispositivi come il nuovo Lenovo Lego Go S, ma il discorso fatto dall'executive di Microsoft sembra più generale ed espanso anche ad altre possibili soluzioni portatili.

Nel corso del CES 2025, il VP di Microsoft per la "next generation", Jason Ronald, è stato protagonista di un panel di presentazione di Lenovo, durante il quale ha parlato di come la compagnia abbia intenzione di combinare "il meglio di Xbox e Windows insieme" per i dispositivi portatili .

Novità a partire dal 2025

Queste tipologie di dispositivi godrebbero effettivamente di una semplificazione generale del sistema operativo, avvicinando possibilmente Windows all'esperienza Xbox in stile console.

Jason Ronald al panel di Lenovo al CES 2025

L'idea che deriva da quanto riferito da Ronald è che sia un concetto che va oltre la semplice applicazione di un sistema operativo custom su un Lenovo Legion GO, con Microsoft che sembra intenzionata ad ampliare questa combinazione tra Windows e Xbox ad altri dispositivi.

Considerando le affermazioni precedenti anche di Phil Spencer, viene naturalmente da pensare a una possibile Xbox portatile che possa sfruttare questo sistema operativo ibrido, che peraltro diventa un'esigenza sempre più impellente per Microsoft, considerando l'avanzare di Steam OS, che sembra sia in procinto di essere distribuito su dispositivi di terze parti.

"Abbiamo innovato per molto tempo nel settore delle console e, quando collaboriamo con questo, si tratta di capire come portare le innovazioni che abbiamo incubato e sviluppato in ambito console e portarle sul PC e in particolare sui portatili", ha spiegato Ronald a The Verge.

In base a quanto riferito dal VP di Microsoft per la next gen, sembra che i primi cambiamenti con i segni di questo avvicinamento tra Windows e Xbox siano previsti già nel 2025, dunque ben prima di un possibile lancio di una Xbox portatile, applicati a dispositivi di terze parti.

"Direi che si tratta di unire il meglio di Xbox e Windows, perché abbiamo trascorso gli ultimi 20 anni a costruire un sistema operativo di livello mondiale, ma è davvero legato solo alla console", ha riferito Ronald a The Verge. "Quello che stiamo facendo è concentrarci su come portare queste esperienze sia per i giocatori che per gli sviluppatori nel più ampio ecosistema Windows".

L'intenzione è dunque ottimizzare Windows per dispositivi appositamente creati per giocare, e ovviamente questo passa attraverso quanto fatto negli anni sul sistema operativo di Xbox, che diventerebbe centrale anche per altri dispositivi: "Credo che, in fin dei conti, il nostro obiettivo sia quello di rendere Windows ottimo per i giochi su qualsiasi dispositivo", ha riferito Ronald. "La realtà è che il sistema operativo Xbox è costruito su Windows. Quindi c'è un sacco di infrastruttura che abbiamo già costruito nel settore delle console e che possiamo portare nel settore dei PC per offrire un'esperienza di gioco di alto livello su qualsiasi dispositivo".