Microsoft torna a parlare di una Xbox portatile ma l'uscita non sembra ancora molto vicina

Da una nuova intervista a Phil Spencer, capo di Microsoft Gaming, pubblicata da Bloomberg, emergono ancora una volta riferimenti a una possibile Xbox portatile, sebbene sembra che la sua eventuale uscita sia ancora piuttosto lontana.

Non è la prima volta che Spencer ne parla, e anzi con il tempo le sue esternazioni reiterate sulla fascinazione che prova per i dispositivi portatili hanno praticamente cementato l'idea di una possibile Xbox portatile nel prossimo futuro, ma in questo caso la questione viene affrontata forse più direttamente, sebbene riferendo anche tempistiche non necessariamente vicine per una realizzazione del genere.

"L'aspettativa è che vorremmo fare qualcosa" in questo settore, ha riferito Spencer, parlando di dispositivi portatili. A dire il vero non menziona specificamente una nuova Xbox portatile, dunque considerando l'approccio misto di Microsoft la questione potrebbe prendere in considerazione anche dispositivi differenti.