L'Xbox next gen sarà sia tradizionale che una console portatile, con uscita forse già nel 2026, per un report

Continuano a montare le voci di corridoio sull'Xbox di nuova generazione, e sembrano convergere tutte sulla presenza di almeno una console portatile, come emerge anche da un nuovo report di Windows Central, che parla anche di una possibile uscita anticipata al 2026, anche se su questo la cosa si fa decisamente vaga.

Non è la prima volta che si parla della questione, e la stessa fonte sostanzialmente non fa che confermare quanto riferito dal sito in precedenza, considerando che già aveva parlato della possibilità del lancio di una nuova Xbox di nuova generazione in versione portatile.

In questo caso, viene specificato che il piano di Microsoft potrebbe essere più variegato per la next gen di Xbox, con la possibilità che comprenda sia una console tradizionale domestica che anche una console portatile, ma entrambe appartenenti alla medesima generazione.