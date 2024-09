Una nuova Xbox portatile sembra essere nei piani futuri della presidente Sarah Bond

Un recente articolo di Bloomberg si è concentrato su Xbox e in particolare sulla situazione in cui si trova la nuova presidente della divisione Microsoft, Sarah Bond, menzionando anche le possibilità legate alla prossima generazione, che potrebbe vedere una nuova Xbox portatile tra le possibili scelte pianificate.

Nel medesimo approfondimento da cui siamo venuti a sapere che Xbox Game Pass costa molto a Microsoft ogni anno, in particolare per quanto riguarda gli accordi con i third party per l'inserimento dei loro titoli in catalogo, c'è stato anche un passaggio interessante sugli hardware da gioco, con la conferma che il piano della compagnia attualmente prevede l'arrivo di una console di nuova generazione dopo Xbox Series X|S.

In effetti, Sarah Bond aveva già riferito in precedenza che ci sarà una nuova Xbox nella prossima generazione e che rappresenterà anche una grande evoluzione tecnologica in questo ambito, per mettere a tacere le voci che volevano una possibile ritirata di Microsoft dalla produzione di console, considerando i risultati non esaltanti registrati finora da Xbox Series X e Series S, dunque la conferma di una prossima Xbox non è propriamente una novità.