Xbox Game Pass costa molto a Microsoft ogni anno, Bloomberg svela la cifra per l'inserimento delle terze parti

Bloomberg ha da poco pubblicato un grande report dedicato a Microsoft e Xbox, svelando alcune informazioni molto interessanti sulla compagnia videoludica e alcuni degli ecosistemi al suo interno, non per ultimo Xbox Game Pass . Il servizio in abbonamento è il prodotto principale di Xbox, come ben sappiamo, e ovviamente sostenerlo ha i propri costi .

La cifra spesa ogni anno per Xbox Game Pass da parte di Microsoft

Nel report scritto da Bloomberg, si afferma che Microsoft spende 1 miliardo di dollari all'anno per portare i giochi di terze parti nell'ecosistema Game Pass. "Game Pass è stato anche un importante adeguamento per gli editori. Per addolcire l'accordo, Microsoft spende ora 1 miliardo di dollari all'anno per far entrare i giochi di terze parti nel servizio di abbonamento".

Il logo di Xbox Game Pass

"La generosità è stata più che sufficiente per conquistare i piccoli editori, ai quali offre tariffe forfettarie di milioni di dollari in anticipo per includere i loro titoli, insieme a una parte dei ricavi degli abbonamenti e alla promessa di un'esposizione che non potrebbero contare di ottenere altrimenti".

Visto che si parla di spesa per le terze parti, bisogna anche considerare le spese legate ai giochi first party che sono arrivati su Game Pass per anni sin dal lancio su ogni livello dell'abbonamento (mentre ora saranno presenti solo in Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass). Non è inoltre chiaro se questo miliardo conti anche le spese sostenute da Microsoft per l'inclusione di Ubisoft Connect ed EA Play nel servizio.

Fortunatamente per gli utenti l'abbonamento non costa un miliardo all'anno, soprattutto se sfruttano la promozione di tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate al prezzo più basso offerto da Instant Gaming.