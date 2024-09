Metaphor: ReFantazio è un gioco massiccio, ma quanto? Atlus risponde e fa un confronto con un altro suo gioco

Le parole del director di Metaphor: ReFantazio

Il director Hashino ha svelato, in traduzione: "Persona 5 era un gioco veramente massiccio, un gioco molto robusto, e Metaphor: ReFantazio sarà in grado di rimanere al passo e arrivare alla stessa lunghezza".

Se non sapete quanto sia grande Persona 5, usando come punto di riferimento HowLongtoBeat - che raccoglie le segnalazioni degli utenti sul tempo di gioco - per finire la storia del GDR servono in media 97 ore, per fare anche un po' di extra le persone arrivano a 110 ore (120 ore nel caso di chi scrive, ma siamo lì) e chi vuole fare veramente tutto potrebbe anche essere necessario giocare per oltre 170 ore. Chiaramente alcuni sono più veloci e alcuni più lenti, ma questi numeri ci danno un punto di riferimento.

Inoltre, il director promette che ci saranno motivi per tornare nel mondo di Eucronia dopo aver visto i titoli di coda: "Ci sono molte cose divertenti che abbiamo aggiunto al gioco dopo che lo si è giocato e che, si spera, vi faranno tornare e continuare a divertirvi anche dopo averlo completato. Abbiamo anche fatto del nostro meglio per creare un gioco molto ben ritmato, abbiamo fatto cose come aggiungere elementi di azione al gameplay a turni".

"Pensavamo che il gioco sarebbe stato forse un po' più breve", confessa Hashino, "ma abbiamo aggiunto così tanti contenuti e c'è così tanta roba qui dentro che ha sicuramente una lunghezza simile a quella di Persona 5".

Promette inoltre che ci saranno tanti video animati come nel gioco di P-Studio: "Abbiamo incluso molte sequenze cinematografiche animate. Ne avevamo un gran numero in Persona 5 e abbiamo cercato di mantenere la stessa quantità approssimativa per Metaphor".

In precedenza si è anche parlato del fatto che forse Metaphor: ReFantazio danneggia lo sviluppo di nuovi Persona: Atlus ha risposto ai timori dei fan.