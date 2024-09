Metaphor: ReFantazio danneggia lo sviluppo di nuovi Persona? Atlus risponde ai timori dei fan

Atlus è al lavoro su Metaphor: ReFantazio , il suo nuovo gioco di ruolo realizzato dal team di Persona . Proprio di quest'ultimo però si è parlato in una recente intervista, visto che il nuovo grande focus su questa nuova IP potrebbe in qualche modo essere un "danno" alla saga tanto amata dai fan.

Le dichiarazioni del produttore di Atlus

Wada ha spiegato che dal suo punto di vista lavorare su Metaphor è utile a Persona. Il team P-Studio si è diviso in due parti per consentire la produzione di Metaphor e Persona, e le cose vanno più che bene.

Wada spiega: "Molti anni fa, uno dei problemi che volevamo risolvere come azienda era quello di migliorare la capacità di sviluppo. Fortunatamente, ad oggi, giovani e persone a metà carriera stanno crescendo costantemente grazie a progetti come Persona 3 Reload e Persona 5 Royal, quindi se ci viene chiesto quale sarà l'impatto sul futuro da qui in avanti, la risposta non può che essere 'in meglio'".

Il produttore continua, illustrando ulteriormente i suoi pensieri: "Noi sviluppatori di giochi, me compreso, abbiamo una serie di problemi da risolvere in risposta al lungo ed esteso processo di sviluppo dei giochi. Credo che una delle cose più importanti da fare sia trasmettere lo spirito del gioco alla prossima generazione. Una delle cose più importanti è costruire un'organizzazione che permetta a questa transizione di avvenire in modo naturale".

La serie Persona è cresciuta, migliorando nel tempo. Come afferma Wada, la riforma interna ha aiutato P-Studio. "Per sviluppare e mantenere una serie di titoli in modo sostenibile e di alta qualità, credo che le metodologie di riforma organizzativa e di cambiamento generazionale in quel periodo fossero inevitabili e altamente necessarie". Atlus può "puntare sulla crescita della serie Persona", che è "la migliore prova che abbiamo per dimostrare che siamo sulla strada giusta".

Egli esorta i fan a rimanere positivi per il futuro e ad avere "alte aspettative" sia per gli sviluppatori di Metaphor che per quelli che stanno ancora lavorando su Persona: "Saremmo molto felici e incoraggiati se tutti voi aveste aspettative ancora più alte nei nostri confronti e nei confronti dei giochi che produrremo in futuro, quindi per favore continuate a impegnarvi".

