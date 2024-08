Metaphor: ReFantazio "è un vero gioco next-gen", dice Yoko Taro: "mi sono quasi bagnato tutto"

Metaphor: ReFantazio - il nuovo gioco di ruolo degli autori di Persona e Shin Megami Tensei - pare essere una delle opere di migliore qualità in arrivo nei prossimi mesi. Nella nostra anteprima ne abbiamo elogiato varie parti, ma se per caso ancora non foste convinti, ecco l'opinione di un grande sviluppatore che probabilmente amate.

Le parole di Yoko Taro su Metaphor: ReFantazio

In una conversazione con la doppiatrice Tomomi Isomura, secondo la traduzione dal giapponese all'inglese di Automaton Media, Yoko Taro spiega di "non avere alcun legame con Atlus" e di essere stato chiamato dal dipartimento pubblicitario di Atlus per realizzare il video. "Oh, non ho ricevuto alcun denaro per questo! Sono solo un tizio di mezza età che si è fatto vivo".

Yoko Taro a sinistra, o perlomeno la sua maschera tipica, a destra Tomomi Isomura

Dando le sue impressioni sulla demo di Metaphor ReFantazio, Yoko Taro ha iniziato elogiando l'interfaccia utente del gioco, che ha un aspetto fantastico: "È così elegante che quasi mi sono bagnato tutto", ha dichiarato con enfasi. "Per il resto, ho l'impressione che sia stato realizzato con grande cura", ha commentato entusiasta Yoko Taro, "È un GDR a base di combattimenti a turni, ma la quantità di elementi d'azione è stata aumentata di molto: mi sembra davvero di aver avuto l'opportunità di giocare a un vero gioco di nuova generazione. Mentre giocavo, continuavo a pensare che doveva costare molto!".

In particolare, Yoko Taro si è entusiasmato per i disegni macabri di Metaphor: ReFantazio. "Non posso essere buon amico della persona che lo ha progettato!", ha scherzato. Yoko Taro ha poi sottolineato che, mentre giocava, sentiva che Metaphor: ReFantazio è molto diverso da NieR e ha un forte e distinto "sapore alla Atlus". Inoltre, ha elogiato il director di Metaphor, Katsura Hashino, definendolo una persona che fa un ottimo lavoro, dando vita con passione al mondo del gioco. "Non vedo l'ora di giocare la versione completa", ha concluso Yoko Taro.

Ecco il nostro provato di Metaphor: ReFantazio.