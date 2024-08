Warzone: tutte le novità presentate al Call of Duty NEXT

Il Call of Duty: NEXT di quest'anno ha mostrato il primissimo gameplay della nuova mappa Ritorno di Call of Duty: Warzone in arrivo nella Stagione 1 più avanti quest'anno. Progettata da Treyarch per esaltare il nuovo Movimento Assoluto, Area 99 sarà il teatro delle partite della modalità Ritorno non appena verrà resa disponibile.

Al centro della mappa il reattore fa da punto cardinale per orientarsi, posizione ottimale per controllare ogni cosa e meta gettonatissima di tutte le squadre. La verticalità di questo punto di interesse sarà il piatto forte della mappa. Per scontri a media distanza più classici potrete visitare la fattoria dove le casette di Nuketown venivano assemblate mentre la torre dell'area di carico merci potrebbe fare contento qualche cecchino.

Il primo punto di interesse mostrato è la fabbrica di manichini, nel nord della mappa. Qui i giocatori troveranno dozzine di torsi, teste e braccia in plastica ammucchiati per via della produzione esagerata dell'impianto, il tutto in un labirinto di corridoi e presse idrauliche. Uno degli ambienti al chiuso più grandi, sorprendentemente, si trova sottoterra nel bunker che ospitava il centro di comando. Dall'alto, l'eliporto rende questa location molto riconoscibile.

Gran parte dello scenario e del paesaggio dell'Area 99 sarà familiare ai fan di Nuketown, ma con una scala molto più ampia. La mappa presenta strade principali da attraversare a piedi e sui veicoli (anche se il trasporto motorizzato non era presente nella versione alpha mostrata al Call of Duty: NEXT), mentre altri punti di interesse sulla mappa sono collegati da trincee di sabbia, tubature e cavi. Il centro del reattore e l'enorme gru che tiene sospesa una delle due case di Nuketown, saranno ottimi luoghi di lancio, anche se è probabile che gran parte dell'azione si svolgerà al centro della mappa.

Come funzionerà Warzone

L'arrivo di Area 99 su Call of Duty: Warzone più avanti quest'anno è solo uno dei tanti cambiamenti a cui hanno lavorato insieme Treyarch e Raven. Il primo e il più atteso è il debutto del Movimento Assoluto in Warzone ovvero la possibilità di correre, scivolare e tuffarsi a terra in qualsiasi direzione orizzontale senza far girare il personaggio. Tutte le armi primarie e secondarie (fucili d'assalto, mitragliatrici, fucili a pompa, mitragliatrici leggere, fucili da tiratore, fucili da cecchino, pistole e lanciarazzi) in arrivo su Black Ops 6, poi, saranno disponibili in Warzone al lancio della Stagione 1. In più sarà possibile portare una terza arma nella zona di guerra, oltre alle consuete primarie e secondarie: un'arma da mischia.

Il Movimento Assoluto sarà una delle novità più importanti introdotte in Warzone e cambierà ogni scontro a fuoco

Un altro grande cambiamento arriverà sul fronte dei loadout: modificarne uno rifletterà il cambiamento su tutte le modalità, dagli zombie al multiplayer, passando per Warzone. Questo sarà possibile solo con le armi di Black Ops 6, ma il sistema Carry Forward garantirà agli utenti di poter utilizzare la stragrande maggioranza dei cosmetici di Call of Duty: Modern Warfare II e Modern Warfare III che hanno acquistato, oltre alla piena integrazione nel gameplay e nei contenuti cosmetici di Black Ops 6.

La rielaborazione del sistema dei prestigi (che tornano a funzionare come nel passato di Call of Duty), arriverà anche su Warzone con la Stagione 1. Grazie al sistema dei "riblocchi" sarà possibile continuare a progredire azzerando il proprio livello una volta raggiunto il 55 in cambio di ricompense esclusive. Questo vorrà dire che dell'equipaggiamento tornerà ad essere bloccato ma, quando verrà riottenuto, i progressi con le armi verranno mantenuti. Ci saranno modi per accedere ai propri oggetti preferiti con gettoni di sblocco permanenti e persino un hub di prestigio in cui tenere facilmente traccia dei progressi.

Ecco i vantaggi tra cui potrete scegliere prima di entrare in una partita di Warzone quando arriverà Black Ops 6

La maggior parte del sistema di equipaggiamento di Black Ops 6 arriverà su Call of Duty: Warzone inalterato, ma il modo in cui vengono organizzati e scelti i vantaggi (perk) funzionerà in modo leggermente diverso. Il modo attuale in cui Call of Duty: Warzone utilizza i Perk non cambierà drasticamente ma prima di entrare in partita, dovrete scegliere tre potenziamenti tra quelli disponibili che saranno attivi all'inizio della partita. Se verrete eliminati in Warzone, il pacchetto di tre vantaggi verrà fatto cadere e potrà essere saccheggiato da un altro giocatore. Questo vuol dire che, durante una partita, sarà possibile ritrovarsi con più di tre vantaggi grazie alle casse degli altri giocatori caduti. Per mantenere il gioco fresco, infine, i set di vantaggi verranno ruotati dentro e fuori dal pool del bottino.