Il primo pannello OLED a 480Hz è di LG e batte anche un altro record

Il mercato dei monitor vive di prime volte ed LG Display è sempre in prima linea quando c'è da presentare qualche pannello innovativo. Stavolta lo ha fatto annunciando l'inizio della produzione di massa del primo pannello OLED al mondo con un refresh rate di 480Hz.

Il nuovo pannello, di tipo WOLED con MLA da 27 pollici, non è però 4K: la risoluzione si ferma infatti al QHD (2560×1440). Non per questo, però, gli mancano specifiche tecniche impressionanti. Oltre alla frequenza di aggiornamento da 480Hz, il più alto attualmente disponibile sul mercato per gli OLED, può contare su un tempo di risposta di soli 0,02 ms Gray to Gray (GtG), che di fatto è un altro record (il precedente tempo di risposta migliore era di 0,03 ms GtG).

Inoltre, l'ottimizzazione della struttura dei pixel WRGB migliora la leggibilità del testo rispetto agli schermi convenzionali, mentre un design senza bordi su tutti e quattro i lati, basato su una larghezza della cornice ridotta al minimo, offre ai giocatori un senso di immersione ancora maggiore.

Presto arriverà anche il monitor Acer Predator X27U F3 che monta il nuovo pannello LG

Il nuovo pannello LG sarà presente anche sul nuovo monitor Acer Predator X27U, che promette una gamma di colore DCI-P3 AL 99%, una calibrazione DELTA E < 1, la certificazione HDR VESA TRUE BLACK 400 e supporto ad AMD FreeSync Premium Pro. Lato connettività avrà poi 2 x HDMI 2.1, una Display Port 1.4, una USB TYPE-C (90 W PD) e supporto KVM.

Non sappiamo ancora il prezzo del monitor Acer, né su quali modelli di monitor LG vedremo il nuovo pannello.

Nel frattempo, LG Display sta accelerando i suoi sforzi per cogliere l'opportunità del mercato in rapida crescita dei display da gioco con una linea completa di Gaming OLED che vanno da 27 a 45 pollici, incorporando una serie di tecnologie proprietarie elencate nel comunicato di annuncio della produzione del nuovo pannello.

I Gaming OLED dell'azienda sono dotati di META Technology, che migliora la qualità dell'immagine sfruttando il Micro Lens Array (MLA) per massimizzare la luminosità; Dynamic Frequency & Resolution (DFR), che consente agli utenti di scegliere liberamente tra le modalità ad alta frequenza di aggiornamento (FHD 480Hz) e ad alta risoluzione (UHD 240Hz); e Bendable OLED, che consente di piegare lo schermo fino a 800R (lo stesso grado di curvatura di un cerchio con un raggio di 800 mm) per ottenere un livello di curvatura ottimizzato per vari generi di gioco.

"Creeremo un valore differenziato per i clienti - ha dichiarato Won-seok Kang, Vicepresidente e Capo della Divisione Pianificazione Prodotti Large Display presso LG Display - e garantiremo la leadership nel mercato dei display da gioco di fascia alta basandoci sui vantaggi delle ineguagliabili tecnologie OLED di LG Display, come una frequenza di aggiornamento ultra elevata, un tempo di risposta rapido e una risoluzione ultra elevata".

Voi che cosa ne pensate? Siete interessati a un pannello da 480 Hz o preferite puntare su una risoluzione maggiore? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.