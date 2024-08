Un nuovo gioco di Batman basato sul personaggio di Pattinson sarebbe in sviluppo, per un report

In altre parole, parliamo del film The Batman con Robert Pattison nei panni di Bruce Wayne e della serie TV The Penguin. Il videogioco dovrebbe essere ambientato nello stesso universo narrativo.

Cosa è stato detto sul nuovo gioco di Batman

L'informazione proviene da un report di Puck News (dietro pagamento) le cui informazioni sono parzialmente stata condivise su Reddit.

"Nel 2020, AT&T ha cercato di vendere la divisione videogiochi Warner Bros Interactive Entertainment per ben 4 miliardi di dollari. Ma mesi dopo è stata giudicata "troppo preziosa per essere venduta". Poi, quando Zaslav ha preso il comando, molti gli hanno consigliato di mettere da parte i giochi. Ma Zaz vede ancora l'unità giochi come strategicamente utile, soprattutto perché le varie divisioni della WBD stanno iniziando a collaborare più strettamente su proprietà come l'imminente serie del Pinguino della HBO e un gioco, entrambi collegati al film The Batman del 2022."

Batman

Ovviamente si tratta solo di un report e non di informazioni ufficiali, inoltre anche se un progetto fosse in sviluppo non è detto che venga poi pubblicato. Possono esserci molti cambiamenti nel corso del tempo. Non sappiamo nemmeno chi sarebbe al lavoro su tale progetto, anche se il team di Gotham Knights potrebbe essere il candidato più credibile. Tutto questo supponendo che non si tratti di un progetto mobile.

Se siete in cerca di nuovi giochi già confermati, però, vi rimandiamo al trailer di Batman Arkham Shadow.