Honkai: Star Rail Versione 2.5: data di uscita, trailer e codici per le ricompense, 300 Stellar Jade comprese

È andata in onda la diretta di Honkai: Star Rail 2.5 che ha condiviso le novità principali e, ancora più importanti per molti, ha incluso i codici per sbloccare alcune ricompense all'interno del videogioco free to play, comprese 300 Stellar Jade.

L'aggiornamento si chiama "Flying Aureus Shot to Lupine Rue" e sarà disponibile dal 10 settembre. Le novità - visibili tramite il video che trovate poco sotto - includono anche nuovi personaggi compreso Feixiao, il Generale del Xianzhou Yaoqing, e anche Lingsha - Cauldron Master dalla Alchemy Commission del Xianzhou Luofu, e Moze, la Shadow Guard of the Yaoqing. Un evento Warp è previsto durante la prima metà della versione 2.5 con il ritorno di vari personaggi come Robin, Black Swan e Kafka.