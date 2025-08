Honkai: Star Rail presenta la versione 3.5: data di uscita, nuovi banner e 300 Stellar Jade con i nuovi codici

La patch, intitolata "Before Their Deaths", sarà disponibile su tutte le piattaforme da mercoledì 13 agosto . Tra gli annunci, sono stati condivisi anche nuovi codici promozionali che regalano 300 Stellar Jade e altre risorse utili, che abbiamo elencato di seguito:

Trailer, le novità e i banner di Hysilens e Cerydra

La versione 3.5 riprende la storia dal drammatico e sorprendente finale della versione precedente. Ora che la verità su Amphoreus è stata svelata, il Trailblazer dovrà tornare indietro nel tempo per interrompere il ciclo infinito in cui è intrappolato questo misterioso "pianeta". In questa nuova avventura incontreremo Cerydra e Hysilens, due nuovi personaggi giocabili e centrali nella trama.

Hysilens è un personaggio 5 stelle di elemento Physical e del path Nihility. La sua specialità è applicare DOT (danni nel tempo) di ogni elemento e attivare un campo che riduce la difesa e l'attacco dei nemici. Cerydra, invece, fa parte del path Harmony ed è di elemento Wind. È capace di potenziare i danni, la velocità e l'attacco degli alleati, mentre la sua specialità è quella di poter di duplicare una Skill di un compagno di squadra, creando sinergie interessanti.

Per quanto riguarda i nuovi banner, nella prima fase della versione 3.5 sarà disponibile quello di Hysilens e la rerun di Kafka. Nella seconda fase sarà il turno dei banner di Cerydra e di Silver Wolf.

Tra gli eventi a tempo limitato della versione 3.5, spicca "Chrysos Maze Grand Restaurant", dove i giocatori saranno chiamati a gestire un ristorante, preparando piatti prelibati e servendoli ai clienti. Completando le attività, si potranno ottenere ricompense come Stellar Jade, materiali utili e una Light Cone 4 stelle esclusiva per il Path Harmony, intitolata "The Forever Victual".

In "Old Brews & New Friends", invece, ci si trasformerà in baristi provetti, servendo cocktail elaborati a personaggi familiari e nuove conoscenze. Un altro evento, "Space Station Task Force", vedrà i giocatori impegnati nel completamento di incarichi speciali assegnati da Herta.

Infine, tornerà il bonus di login "Gift of Odyssey", che offrirà 10 Special Pass, insieme a eventi che permetteranno di ottenere il doppio delle ricompense da Relic e materiali.